Des Celtics adroits ? Toujours pas un problème pour les Pistons

Ces Pistons n’ont décidément plus rien à voir avec ceux des dernières saisons. Mercredi, Detroit a confirmé sa belle saison en offrant à son public une victoire de gala contre les champions en titre, les Celtics. Boston était certes diminué, avec l’absence de Jaylen Brown, touché au quadriceps la veille à Toronto, ou de Luke Kornet.

Mais faire face aux forfaits et s’adapter sans pour autant changer de plan de jeu ni perdre en qualité est une habitude pour la franchise du Massachusetts. Pour preuve, les Celtics ont inscrit leur traditionnelle vingtaine de tirs longue distance. Mais cette fois sans parvenir un instant à prendre le contrôle du match.

Detroit a mené tout le match ou presque, ne subissant qu’en fin de deuxième quart quand les visiteurs ont pris feu derrière l’arc avec un invraisemblable 9/9 pour remonter 15 points de retard. Mais le 21/49 à 3-points final aura finalement été vain, tant le plan des locaux a été exécuté avec efficacité.

« C’est une bonne équipe en défense » n’a pu que constater Joe Mazzulla, l’entraîneur de Boston, en conférence de presse. « Vous devez reconnaître leur qualité défensive. Dans le même temps, on doit faire mieux en termes d’exécution, que ce soit sur les écrans, notre ‘spacing’, notre prise de décision. Un petit peu de tout ça.«

Les Celtics restaient sur 12 victoires contre les Pistons

Depuis son arrivée à la tête des Celtics il y a trois ans, jamais Joe Mazzulla n’avait été battu de plus de quatre unités quand son équipe inscrivait minimum 20 tirs à 3-points (bilan désormais de 47-4). Mercredi, le tenant du titre repart avec 20 points dans les valises, acquis avant même le « garbage time ».

Si Boston pourra sans doute tirer quelques leçons de cette défaite, c’est surtout parce que les Pistons ont su les leur donner. Quasi au complet à l’intérieur avec le retour de Kristaps Porzingis, malade la veille, les Celtics n’ont pourtant pas du tout pesé près du cercle. Et Detroit a su en profiter. « Ils ont fait du super boulot pour protéger leur raquette » abondait Joe Mazzulla. « Nous n’étions pas connectés défensivement pour couvrir notre cercle et ils ont tiré bénéfice en commençant par leur défense pour ensuite attaquer la peinture en attaque. »

Déterminés, les Pistons ont été incisifs tout le match, pas effrayé par le défi de renverser un cador de la ligue, qui les avait battus lors de leurs 12 dernières confrontations. « Les Celtics sont une super équipe, mais on leur en devait une » a insisté Malik Beasley, déterminant par ses coups de chaud en sortie de banc (26 points en 21 minutes). « Aller chercher cette victoire, c’est énorme. Nous sommes les Pistons et nous devons obtenir du respect. »

« Proches » de leur meilleur niveau

« Je savais que nous pourrions poser des problèmes à beaucoup de monde » assure le coach J.B. Bickerstaff. « Nous ne regardons pas plus loin que ce soir, comme nous avons pu le faire auparavant. La seule chose sur laquelle nous sommes concentrés, c’est d’être les meilleures versions de nous-même chaque soir. Et ce soir, je pense que nous en étions assez proches.«

En prenant 19 rebonds de plus que Boston, tout en maintenant les visiteurs à 12/31 à 2-points (le plus faible total sur un match de toute l’histoire de la franchise), les Pistons ont montré une détermination sans faille. Le magnifique premier quart-temps d’Ausar Thompson, avec quatre ballons volés dont trois dans les mains de Jayson Tatum, en est l’illustration parfaite. « Ausar a la capacité de faire des choses incroyables » s’est enthousiasmé J.B. Bickerstaff. « C’est ce que j’aime tellement avec notre groupe. Tout le monde a la capacité de briller dans son rôle, tout le monde s’encourage et personne ne se marche sur les pieds. »

Avec cette huitième victoire de rang, les Pistons reviennent à hauteur de Milwaukee, cinquième, avec le même nombre de victoires que les Pacers, quatrièmes. Leur retour en playoffs semble de plus en plus se rapprocher, possiblement sans passer par la case « play-in », un petit exploit en sortant d’une saison à 14 victoires…

« C’est tout ce que nous essayions de faire, redorer le blason de cette franchise » a assuré un Cade Cunningham ambitieux. « Alors voir cela se réaliser est quelque chose de fantastique. Je suis heureux pour la ville, mais je ne m’en satisfais pas du tout. Il reste beaucoup de boulot à faire. Je crois que cette ville veut voir des titres, et nous construisons lentement dans cette direction. »