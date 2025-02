Vasilije Micic prend son mal en patience chez les Suns

Après avoir débuté la saison à Charlotte, alternant entre le banc et le cinq de départ (pour 7.5 points, 3.5 passes et 2.4 rebonds de moyenne), Vasilije Micic a atterri à Phoenix au moment de la « trade deadline », dans le cadre du transfert de Jusuf Nurkic.

Malheureusement pour le Serbe, les choses ne vont pas dans son sens dans l’Arizona où, après trois semaines, il n’a toujours pas joué un match avec les Suns. À son plus grand regret, bien sûr…

« Actuellement, je dois comprendre la situation : je suis entouré d’excellents joueurs, qui sont ensemble depuis six mois, voire deux ou trois ans pour certains. Donc je dois l’accepter, la comprendre et me tenir prêt. C’est tout ce que je peux faire pour l’instant » développe le meneur.

Ancien MVP de l’Euroligue, doublement titré dans la reine des compétitions européennes avec l’Anadolu Efes, Vasilije Micic peine à trouver de la stabilité en NBA. La faute à un manque de considération des Américains ?

« Honnêtement, je m’en fiche. Je dis toujours que tout ce que j’ai accompli en Europe s’est produit pour un tas de raisons, mais il y a des choses que vous ne pouvez pas prévoir » explique-t-il sans amertume. « En Europe, beaucoup de personnes ont douté de moi quand j’étais plus jeune, donc je pense que tout ce que j’ai accompli au quotidien, la façon dont j’ai travaillé dur et combien j’aime le basket, ça m’a donné l’opportunité d’accomplir tout ce que j’ai accompli en Europe. Mais je ne l’ai pas fait seul, j’avais une grande équipe en Turquie. C’est la même chose ici. Je n’ai pas la sensation de devoir être traité comme un Dieu, mais je pense en avoir montré suffisamment pour être respecté par tout le monde. Donc je ne me sens pas sous-estimé. »

Continuer en NBA ou revenir en Europe ?

À 31 ans, Vasilije Micic arrive en tout cas en fin de contrat cet été et il n’aura pas son destin entre les mains : avec sa « team option » à 8.1 millions de dollars, les Suns pourront effectivement choisir de le garder ou de s’en séparer…

« Je ne ressens aucune pression, honnêtement » avoue celui qui a débarqué aux États-Unis en 2023, du côté d’Oklahoma City, après de longues années d’attente. « Comme je l’ai déjà dit, j’ai toujours été très exigeant envers moi-même au niveau des attentes mais, à l’heure actuelle, j’ai la sensation que tout peut se passer. Quand la saison s’achèvera, je verrai quelle est la meilleure situation pour moi et je l’accepterai. »

Et Vasilije Micic d’évoquer les équipes qui pourraient l’intéresser, notamment s’il venait à revenir en Europe prochainement : « Il y en a quelques-unes que j’apprécie évidemment, mais je suis simplement concentré sur les Suns pour le moment, sur le fait de finir fort la saison. On verra ce qui se passera cet été. »

Vasilije Micic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 * All Teams 60 20 43.0 27.9 81.3 0.2 1.2 1.5 4.4 1.1 0.5 1.6 0.1 7.0 2023-24 * OKC 30 12 40.7 24.4 73.7 0.0 0.8 0.8 2.5 0.7 0.3 1.0 0.1 3.3 2023-24 * CHA 30 27 43.7 29.4 83.9 0.4 1.7 2.1 6.2 1.5 0.7 2.3 0.1 10.8 2024-25 CHA 36 21 34.8 36.0 82.9 0.6 1.9 2.4 3.5 1.2 0.4 2.1 0.0 7.5 Total 96 20 39.5 31.5 81.9 0.4 1.5 1.8 4.1 1.2 0.5 1.8 0.1 7.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.