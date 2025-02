Pour Kyle Filipowski, le changement c’est payant

Pour la réception des Blazers, le Jazz était privé de ses meilleurs joueurs puisque Walker Kessler, John Collins et Lauri Markkanen ou encore Jordan Clarkson et Collin Sexton n’étaient pas en tenue ! Pourtant, Utah n’était pas loin – à un shoot de Keyonte George même – de l’emporter. Notamment parce que ce dernier, mais aussi Kyle Filipowski et Brice Sensabaugh, ont profité de leur temps de jeu pour briller.

Le second a notamment inscrit 20 points (4/4 à 3-pts), son record de saison égalé, avec aussi 11 rebonds, 5 passes et 2 interceptions. C’est peut-être le meilleur match de sa première saison dans la NBA. « Il progresse depuis six semaines et prend de plus en plus d’expérience. Il bosse dur aussi », commente Will Hardy.

Si l’ancien de Duke compile plusieurs bonnes sorties en 2025, c’est notamment parce qu’il a changé son shoot à 3-pts. De petits changements sur la mécanique et la vitesse de son geste, effectués avec les assistants du Jazz.

53% à 3-pts depuis 10 matches

« Jouer des matches alors qu’on procède à un changement de tir, c’était un petit défi, c’est sûr », confirme Kyle Filipowski. « Je travaille mon shoot à mi-distance à l’entraînement, sans avoir eu l’opportunité de shooter à 3-pts avec mon nouveau geste, donc je le faisais en match. Il fallait rester concentré et ne pas trop réfléchir. »

Ça paye puisqu’il tourne à 53% de réussite à 3-pts sur les 10 derniers matches, en compilant 11 points de moyenne. Avant cela, il ne tournait qu’à 30% de réussite derrière l’arc.

Ces derniers temps, il a davantage de temps de jeu et de ballons pour s’exprimer. « Le coach me fait clairement confiance pour avoir un peu plus le ballon dans les mains et je lui en suis reconnaissant », se réjouit-il.

Kyle Filipowski sait maintenant qu’il s’agit « de prendre des décisions et de faire le jeu un peu plus », alors que son coach lui avait précédemment conseillé de jouer sans le ballon. « Il a fait un excellent travail pour se concentrer sur les détails quand il n’a pas le ballon », constate Will Hardy. « Offensivement, son tir s’est vraiment amélioré et ça l’aide énormément. »

Kyle Filipowski Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 UTH 46 18 51.3 33.7 62.0 1.2 3.6 4.8 1.8 2.0 0.5 1.1 0.1 6.7 Total 46 18 51.3 33.7 62.0 1.2 3.6 4.8 1.8 2.0 0.5 1.1 0.1 6.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.