La Jordan Zion 4 est arrivée !

C’est avec un peu de retard mais beaucoup d’enthousiasme que la Jordan Zion 4 vient de poser le pied sur le sol européen ! Après avoir misé gros sur le tout premier modèle signature de Zion Williamson il y a quatre ans, Jordan Brand a réduit la voilure depuis, le prodige des Pelicans ayant régulièrement souffert de grosses blessures empêchant son ascension en NBA.

Pour la Zion 4 et alors que Zion Williamson est devenu l’homme fort de l’équipe de Willie Green après le départ de Brandon Ingram, Jordan Brand est à nouveau reparti presque de zéro, que ce soit au niveau design que « technique », avec pour objectif de répondre aux qualités de puissance et de vitesse du joueur de New Orleans.

Au niveau de la semelle, on retrouve de la mousse Cushlon 3.0, disposée en « drop-in » (directement au contact du pied) comme sur la Zion 3, avec une une unité Air Zoom Strobel sur toute la longueur. La semelle extérieure a également été travaillée pour garantir la meilleure adhérence.

Pour le premier coloris mis en vente en France, c’est le coloris « Mud To Marble » en noir et bleu turquoise, avec une petite touche d’orange, qui a été choisi. La Jordan Zion 4 « Mud To Marble » est disponible depuis minuit sur Basket4Ballers au prix de 150 euros.