En pleine promotion de sa collaboration inédite avec les Tortues Ninja pour la ligne signature « MB » de LaMelo Ball, Puma n’a pas oublié la petite sœur « lifestyle » du spectaculaire meneur des Hornets.

Conçue en collaboration avec la marque de LaMelo Ball « La Francé » (comme son deuxième prénom, LaFrance), la Puma « La Francé » a été lancée sur le marché mondial durant il y a bientôt un an, sous un coloris rouge éclatant. Trois coloris ont été commercialisés depuis, en gardant le thème de la couleur unie, loin des modèles « flashy » de la MB.04. En voici un nouveau modèle, en rose et blanc à l’occasion de la Saint-Valentin.

Pas de cuir verni cette fois mais plutôt une tige en toile rose assortie de touches de blanc, sur la languette, l’avant du pied ou l’empeigne. La semelle apparaît également en rose, où l’on retrouve les inscriptions habituelles comme « 01 of One » ou « Not From Here » ou le logo de la marque du joueur.

La Puma La Francé « Valentine’s Day » est désormais disponible sur Basket4Ballers au prix de 120 euros.