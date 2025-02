Keyonte George s’éclate depuis le banc du Jazz

« Key avec un match à 30 points, il aurait dû en mettre 36 », lâche un Isaiah Collier exigeant avec son coéquipier Keyonte George. « Je suis très énervé. Mais je vais aller au gymnase demain, shooter 100 lancers-francs et tout ira bien », promet ce dernier qui a laissé filer des points sur la ligne (5/10).

Sans quoi, le meneur/arrière du Jazz se serait offert un nouveau record en carrière (33) cette nuit face aux Rockets. Ce qui n’enlève rien à l’une de ses performances les plus accomplies en carrière. En sortant du banc de Will Hardy, il a fait parler sa grosse adresse extérieure (5/8 de loin) et s’est montré tranchant en pénétration. Les arrières d’en face ayant beaucoup de mal à le tenir sur ses pénétrations.

À l’arrivée, une performance à 30 points (10/17), en plus de 8 rebonds et 6 passes en 29 minutes. « Il est temps de faire sentir sa présence. Comprendre quel joueur je suis, quel que soit le rôle que j’occupe, j’essaie juste de faire sentir ma présence », note-t-il, en parlant d’un « effort de groupe » face à une « difficile » équipe des Rockets.

Moins de déchets

Sa performance est d’autant plus appréciée par son coach qu’il a multiplié les bons choix et n’a perdu qu’un ballon, deux de moins que sa moyenne sur la saison. Le peu de déchet ballon en main couplé à sa capacité à attirer les fautes seront, pour Will Hardy, « des facteurs déterminants pour savoir s’il joue bien ou non, d’un soir à l’autre ».

« Keyonte devient plus à l’aise et plus attentif. En NBA, la réalité est que chacun peut marquer, que les gars sont tous très talentueux offensivement, mais qu’il faut comprendre quels sont les duels les plus favorables, et ensuite, quand j’ai ces duels, quel est mon avantage ? Cela fait partie de la prise de décision », analyse Will Hardy.

Ce dernier, depuis fin janvier, a décidé d’utiliser son jeune talent en sortie de banc, sans modifier son temps de jeu.

Avec des effets favorables pour lui qui a légèrement augmenté sa production offensive avec moins de déchets (17.5 points à 44% de réussite en 14 matchs) sur la période.

Keyonte George Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 UTH 75 27 39.1 33.4 84.8 0.2 2.6 2.8 4.4 1.2 0.5 2.5 0.1 13.0 2024-25 UTH 46 32 40.4 34.8 79.4 0.4 3.3 3.7 6.0 1.8 0.7 2.8 0.2 16.8 Total 121 29 39.7 34.0 82.3 0.3 2.9 3.2 5.0 1.4 0.6 2.6 0.1 14.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.