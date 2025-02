Jalen Williams et son frère Cody en ont fait pleurer leur maman

Le Thunder et le Jazz s’étaient déjà affrontés à deux reprises, mais le duel fraternel n’avait encore pas eu lieu. Cody Williams avait manqué les deux rencontres face à l’équipe de son frère Jalen Williams, de trois ans son aîné. « C’est fou que cela se soit réalisé », note le rookie du Jazz Cody.

Ce duel à distance, imaginé depuis leur plus jeune âge, est survenu au début du deuxième quart-temps d’une rencontre largement dominée par le Thunder.

« Notre différence d’âge est tellement particulière… C’est environ trois ans, ce qui nous a un peu empêchés d’être ensemble au lycée. Quand nous étions plus jeunes, huit et cinq ans, c’était une différence importante… On s’est entraînés ensemble et on a participé une fois à un tournoi avec nos amis, et donc on a fait des choses comme ça. Mais nous n’avions jamais joué l’un contre l’autre en compétition », rappelait Jalen Williams plus tôt dans la semaine.

La nuit dernière, les deux frères n’ont pas défendu l’un sur l’autre. L’interaction la plus marquante a eu lieu lorsque Jalen a converti un tir à 3-points alors que son frère était en train de le couvrir. « C’était confus. Ça ne compte pas comme un panier marqué contre moi », ironise le rookie auteur 3 points (1/4 aux tirs) dans la rencontre en 14 minutes, là où l’aîné a signé 18 points (6/14) et 9 rebonds.

Un duel fratricide sous les yeux de leurs proches

« J’aurais aimé pouvoir le défier davantage, mais on avait un plan de jeu à exécuter. J’en avais conscience, et on aura beaucoup plus d’occasions de nous affronter, donc cela ne m’inquiète pas trop », relativise le joueur du Jazz qui a quand même trouvé ce moment « un peu bizarre. Je connais tous les membres de leur équipe parce que je les connais depuis trois ans. C’était un peu comme un match d’entraînement. »

Cet affrontement s’est fait sous les yeux des membres de la famille Williams. « C’est toujours agréable d’avoir de la famille à domicile. On pouvait voir qu’elle (leur mère) pleurait. Ses yeux étaient un peu rouges, alors je pense qu’ils se sont rendu compte de la situation et de la chance qu’on a. C’est toujours un moment formidable d’avoir de la famille ici », savoure Cody qui a échangé son maillot avec son frère.