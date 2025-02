Une reprise record pour Alex Sarr

A trente matches de la fin de la saison régulière, aucun rookie ne se détache pour le trophée de Rookie Of The Year, et Alex Sarr a clairement un joli coup à jouer. D’autant que les Wizards sont en roue libre, et que les dirigeants vont encore davantage miser sur les jeunes pour finir la saison. Résultat, il a profité de la venue des Bucks pour signer sa meilleure marque avec 22 points à 8 sur 19 aux tirs, avec 7 rebonds, 2 interceptions, 1 contre et 1 passe en 26 minutes.

« On essaie vraiment de tout donner sur le terrain, de jouer le plus dur possible » assure-t-il, alors que les Wizards sont inclinés après prolongation. « Depuis le début de la saison, les jeunes joueurs ont eu l’opportunité de jouer, on nous fait confiance pour ça, donc nous devons juste jouer dur et essayer de tenir tête aux adversaires ».

La découverte de Marcus Smart

La nuit dernière, il y avait Giannis Antetokounmpo face à lui, mais aussi Brook Lopez, et il les a surpris en première période par sa capacité à jouer au large. « J’essaie de travailler sur tous les aspects de mon jeu pour être capable de faire tout ce qui est nécessaire sur le terrain » poursuit-il. « Que ce soit pour avoir un impact défensif, ou en étant une présence offensive près du panier… Ce soir, c’était un match très compétitif et il faut qu’on continue sur cette lancée, qu’on reste soudés et qu’on continue à nous battre. »

Pour cela, il pourra compter sur les présences sur la présence de Khris Middleton, mais aussi de Marcus Smart. « Son intensité est incroyable. Je ne pense pas avoir été sur le terrain en même temps que Marcus, mais juste en le regardant, on voit son intensité, son implication, sa communication » conclut le Français. « Il est toujours bien placé. Il donne l’exemple et c’est génial pour nous de le suivre, car il a acquis énormément d’expérience dans des équipes qui gagnent, que ce soit offensivement ou défensivement. »