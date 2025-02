Scottie Barnes a le nez collé sur le classement

Malgré un bilan de 17 victoires en 56 matches, les Raptors n’ont pas abandonné l’idée de participer au « play-in », voire aux playoffs. Pour cela, il faudra terminer à la 10e place, détenue pour l’instant par les Bulls avec cinq victoires de plus (22v-34d), et Scottie Barnes le sait mieux que personne à Toronto.

« Je regarde le classement tous les jours. Nous sommes toujours dans la course. Nous pouvons encore faire quelque chose. C’est ce qui me motive », explique le jeune ailier. « Quand je regarde le classement, je vois que nous avons encore une chance. L’équipe a toujours envie de gagner. Cela nous convient très bien d’aborder chaque match avec l’état d’esprit et la volonté de nous améliorer et d’atteindre l’objectif de la victoire. »

Sauf que du côté des fans, et peut-être des dirigeants, on n’est pas forcément si déterminé à décrocher une place en playoffs, et certains visent plutôt une place élevée dans la Draft pour récupérer un gros poisson en juin prochain. C’est ce qu’on appelle le « tanking »…

« Ils peuvent s’exciter sur la ‘lottery’, mais personnellement, je n’en ai rien à faire. J’essaie d’aller sur le terrain et de gagner des matches, d’essayer de faire quelque chose. Ils peuvent donc essayer de s’enthousiasmer pour cela, mais mon état d’esprit est différent » prévient-il.

La bonne nouvelle pour Barnes, et ceux qui visent les playoffs, c’est que les Raptors ont le calendrier le plus cool du dernier tiers de la saison. D’ici la fin de la saison, ils vont défier des formations dont le bilan cumulé est actuellement de 40% de victoires. Mieux, lors des vingt derniers matches, ce pourcentage tombe à 31%. En clair, la balle est dans le camp de Toronto.