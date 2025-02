À Indiana, Zach Edey a retrouvé les fans de Purdue

Désormais joueur des Grizzlies, Zach Edey est revenu pour la première fois dans l’Indiana, à l’occasion du déplacement sur le parquet des Pacers, où l’attendaient de nombreux fans des Boilermakers de Purdue, venus se rappeler aux bons souvenirs des quatre années durant lesquelles le pivot canadien a grandi sous leurs yeux.

Même s’il portait le maillot de l’équipe adverse, le rookie canadien a ainsi reçu une énorme ovation lors de la présentation des joueurs des Grizzlies, et le soutien du Gainbridge Fieldhouse à chacune de ses actions ensuite.

Zach Edey a ainsi dégainé un 3-points en tête de raquette dès les premières minutes du match avant de se montrer un peu plus discret au fil de la rencontre (5 points, 11 rebonds, 1 passe décisive, 1 contre en 22 minutes).

Un joueur déjà transformé

« Je me sentais bien durant l’échauffement et je voulais en tenter quelques-uns pendant le match, et c’est rentré », a-t-il déclaré après le match.

Un panier qui a également symbolisé le chemin déjà parcouru par Zach Edey depuis son départ de Purdue il y a dix mois, lui qui n’a tenté que deux tirs à 3-points durant toute sa carrière universitaire.

Mais il n’y a pas que sur le tir extérieur qu’il a progressé afin de devenir « l’un des joueurs les plus influents de l’équipe », selon les mots de son coach Taylor Jenkins.

Confiance et régularité

« Il s’agit juste d’être fluide, de pouvoir poster, feinter, faire ce genre de passes, de systèmes. Maintenant, il remonte vite le terrain, il joue du « pick-and-pop »… Il fait un peu de tout, il montre vraiment toute sa palette », a ainsi poursuivi son coéquipier Desmond Bane.

Le produit est encore loin d’être fini, mais les améliorations sont déjà notables. La régularité sera aussi l’une des clés de la vitesse de son ascension, à l’image de son match de la nuit, où il a peut-être manqué aussi d’assurance.

« Il y a des choses sur lesquelles je dois continuer de travailler, comme m’ajuster au rythme, surtout à celui auquel on joue, car on est l’équipe la plus rapide de la ligue », a-t-il ajouté. « Et aussi, apprendre à jouer loin du ballon, quelque chose que je n’avais encore jamais vraiment fait à l’université (…). Je suis confiant, mes coachs et mes coéquipiers le sont aussi ».

Zach Edey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 MEM 41 21 57.7 34.9 68.4 3.2 4.5 7.7 0.9 2.6 0.6 1.4 1.2 9.3 Total 41 21 57.7 34.9 68.4 3.2 4.5 7.7 0.9 2.6 0.6 1.4 1.2 9.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.