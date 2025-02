Jayson Tatum peut-il rattraper Larry Bird à Boston ?

S’il ne fait pas la meilleure saison de sa carrière, étant dans ses standards des dernières années, Jayson Tatum a néanmoins deux records personnels dans les mains. Le premier, c’est le nombre de triple-double. Avec celui qu’il a signé contre les Sixers, il en est à deux cette saison – son meilleur total – et quatre en carrière. De plus, il tourne à 5.7 passes de moyenne et jamais il n’avait atteint un tel chiffre.

« Depuis que je suis dans la ligue, j’essaie d’être meilleur chaque année. J’ai fait des tas de choses à un jeune âge mais la vérité, c’est que je me vois comme les LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant. Je veux que la nouvelle génération me voit ainsi », annonce le joueur de bientôt 27 ans (le 3 mars).

Jayson Tatum n’a pas que ce trio de légende (les trois ont été champions, MVP et MVP des Finals) dans le viseur puisqu’il pense aussi à Larry Bird, qu’il a rencontré pour la première fois l’année dernière.

« Porter l’uniforme des Celtics est une grande fierté. Le meilleur Celtic de l’histoire, c’est Bird et même si je n’atteins – peut-être, peut-être pas – son niveau, on court après lui », explique-t-il. « C’est une question de concentration, de motivation au quotidien pour être le meilleur possible, et peu importe si on gagne des titres ou non, on sait qu’on a donné le meilleur et ça nous va. »

Un bon modèle à suivre

Avec son titre de champion en 2024, l’ailier a réussi à entrer dans la grande famille des Celtics couronnés. Mais Larry Bird, c’est un palmarès immense : trois titres NBA, trois trophées (de suite) de MVP de la saison, deux fois MVP des Finals, 21 791 points marqués sous le maillot blanc et vert…

« On voit l’impact de Bird sur le basket et sur les Celtics, avec ses trois titres et ses trois MVP d’affilée », poursuit le All-Star. « On commence à voir qu’on a chacun marqué 60 points et plusieurs fois, je suis le seul Celtic avec lui à faire ceci ou cela. Puis, avec le titre, on peut être dans la même pièce que d’autres légendes des Celtics. Mais ça ne s’arrête pas à un trophée, il faut évidemment en gagner plusieurs et c’est ce qu’on essaie de faire. »

Si certains pourront débattre de la place de Larry Bird dans l’histoire de la franchise du Massachusetts, face au bilan de Bill Russell par exemple, c’est en tout cas le modèle de Jayson Tatum.

« J’ai toujours voulu être le meilleur et, d’après moi, Larry Bird est le meilleur Celtic de l’histoire. Il a bien fait les choses et c’est un grand joueur à poursuivre en ce sens » conclut ainsi l’actuel ailier de Boston.

Jayson Tatum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 80 31 47.5 43.4 82.6 0.6 4.4 5.0 1.6 2.1 1.0 1.4 0.7 13.9 2018-19 BOS 79 31 45.0 37.3 85.5 0.9 5.2 6.0 2.1 2.1 1.1 1.5 0.7 15.7 2019-20 BOS 66 34 45.0 40.3 81.2 1.0 6.0 7.0 3.0 2.1 1.4 2.3 0.9 23.4 2020-21 BOS 64 36 45.9 38.6 86.8 0.8 6.6 7.4 4.3 1.9 1.2 2.7 0.5 26.4 2021-22 BOS 76 36 45.3 35.3 85.3 1.1 6.9 8.0 4.4 2.3 1.0 2.9 0.6 26.9 2022-23 BOS 74 37 46.6 35.0 85.4 1.1 7.7 8.8 4.6 2.2 1.1 2.9 0.7 30.1 2023-24 BOS 74 36 47.1 37.6 83.3 0.9 7.2 8.1 4.9 2.0 1.0 2.5 0.6 26.9 2024-25 BOS 52 36 45.5 35.8 79.5 0.6 8.1 8.7 5.6 2.2 1.2 2.8 0.5 27.0 Total 565 34 46.0 37.3 83.9 0.9 6.4 7.3 3.7 2.1 1.1 2.3 0.7 23.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.