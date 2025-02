La Giannis Freak 6 en mode « vintage Bucks »

Arrivé dans le Wisconsin en 2013, Giannis Antetokounmpo est déjà une légende des Bucks, franchise dont il est le meilleur scoreur historique, et à qui il a ramené le titre de champion NBA, cinquante ans après son premier sacre, en 2021. Sa ligne signature développée avec Nike a été l’occasion de rendre ponctuellement hommage à son histoire et la Giannis Freak 6 ne va pas déroger à la règle avec ce nouveau coloris.

Ce violet utilisé pour la tige contrastée par un gros « Swoosh » en vert clair et aux contours en noir n’est pas sans rappeler les couleurs des maillots des Bucks portés à la fin des années 2000 avant de pencher vers des tons plus sombres, que la franchise a honoré jusqu’en 2006 avant de revoir sa copie.

Un petit côté vintage qui ressort donc sur ce coloris de la Giannis Freak 6 « Scorer’s Aura », disponible à 135 euros sur Basket4Ballers .

Notre verdict de la Giannis Freak 6

À part le nom, passé de « Zoom Freak » à « Giannis Freak », il faut se creuser la tête pour trouver des différences entre la Zoom Freak 5 et la Giannis Freak 6. La tige est quasiment la même, que ce soit au niveau du design avec ce gros « Swoosh » qui déborde désormais sur la semelle, que des matériaux.

La semelle intermédiaire est peut-être un poil plus généreuse, mais le rendu est exactement le même que sur le modèle précédent, privilégiant le dynamisme au confort, et avec la aussi la même composition pour la semelle intermédiaire et extérieure.

La Zoom Freak 6 n’en reste pas moins une chaussure complète, plutôt destinée aux joueurs les plus vifs et les profils explosifs. Mais on repassera pour l’effet de surprise.