Les Lakers d’un grand LeBron James s’en sortent à Portland

Après deux défaites de suite face à des équipes aux bilans très négatifs (Jazz et Hornets), les Lakers se reprennent sur le parquet des Blazers. Sans Luka Doncic, les Californiens ont pu compter sur d’énormes performances de LeBron James (40 points et 8 rebonds) et Austin Reaves (32 points et 7 passes) pour s’imposer de peu (102-110).

L’écart final contraste avec le niveau de domination affiché par les visiteurs à l’entame de rencontre. Grâce à l’activité d’un Austin Reaves inspiré pour obtenir les lancers-francs, les Lakers ont viré en tête de 13 points (15-28) après le premier quart-temps. Cet écart s’est aggravé dans les minutes suivantes pour atteindre les 18 unités, les Blazers ayant beaucoup à trouver des moyens de marquer.

Il a fallu attendre la montée en puissance progressive de Deni Avdija et quelques bons gestes de Scoot Henderson pour que Portland se remette dans le bon sens. À la pause, la différence était ainsi plus convenable (47-55). Le même Avdija a tellement chauffé à l’approche de la pause qu’il allait signer un troisième quart-temps de feu, au cours duquel il allait marquer 14 points de suite pour sa formation !

L’Israélien a ramené son équipe, menée seulement d’un point à l’entame du quatrième (77-78), quasiment à lui tout seul. Les visiteurs ont retrouvé de l’air dans les minutes suivantes grâce à l’inévitable LeBron James, auteur de deux paniers primés de suite (81-89).

À partir de là, les Lakers ont essayé d’être dans la gestion, mais ils ont dû résister à la poussée finale des locaux, aidés dans leur entreprise par les nombreuses pertes de balle de leurs adversaires.

Deni Avdija a ainsi volé un ballon avant d’envoyer Toumani Camara au « alley oop » pour réduire l’écart à 4 points (98-102) à deux minutes du terme. Mais les Lakers n’ont pas tremblé sur la ligne des lancers-francs dans les derniers instants et fini par s’imposer.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Record en carrière négatif pour LeBron James. Le 26 janvier 2018, il s’offrait un triple-double avec les Cavs pour battre les Pacers de Victor Oladipo. Un « quadruple-double négatif » même, puisqu’il avait terminé avec 11 ballons perdus. Record en carrière égalé cette nuit pour le « King » qui a brillé par ses maladresses ballon en main (16 interceptions pour les Blazers !). Notamment dans les derniers instants sur ses pénétrations, ce qui a contribué à resserrer le match. Des « turnovers » qui ternissent la note finale, mais ne font pas oublier qu’il s’agissait de 2e match à 40 points ou plus cette saison, à 40 ans…

– Anfernee Simons à la peine à domicile. Pour la 10e fois cette saison, le leader offensif des Blazers a manqué d’atteindre la barre symbolique des 10 points. Avec de la maladresse à 3-points (avec de sérieuses briques…) et une inhabituelle difficulté aux lancers-francs (2/5 alors qu’il est à 90% sur la saison). Sur les dix occurrences en question, c’était la 7e fois à domicile. Depuis le début de saison, il est globalement plus productif et adroit à l’extérieur. À ses côtés cette nuit, Jerami Grant a connu une soirée encore plus galère à 1/12 aux tirs…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.