Les Grizzlies font revenir Lamar Stevens

Un nouveau joueur débarque chez les Grizzlies, puisque ESPN indique que Lamar Stevens a été recruté par la franchise via un premier contrat de dix jours.

Une signature effectuée en vue de la fin de saison et des playoffs, et les dirigeants de Memphis ne prennent pas trop de risques en récupérant un ailier qu’ils connaissent bien. En effet, il y a un an, l’intéressé était déjà passé par le Tennessee, y disputant une vingtaine de matchs pour 11.5 points et 5.1 rebonds de moyenne au sein d’une équipe déjà tournée vers la Draft.

Jusqu’à présent, Lamar Stevens se trouvait en G-League, chez les Motor City Cruise (affiliés aux Pistons), et il émargeait à 17.2 points, 7.2 rebonds, 2.7 passes, 1.4 contre et 1.2 interception de moyenne.

Chez les Grizzlies, il se trouvera en concurrence avec Santi Aldama, Luke Kennard, John Konchar, GG Jackson II ou encore Vince Williams Jr. derrière le duo Desmond Bane – Jaylen Wells.

Lamar Stevens Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 CLE 40 13 45.6 16.0 72.5 0.6 1.8 2.4 0.6 1.3 0.4 0.6 0.3 4.1 2021-22 CLE 63 16 48.9 27.7 70.7 0.8 1.9 2.6 0.7 1.7 0.5 0.7 0.3 6.1 2022-23 CLE 62 18 44.8 31.6 70.2 0.8 2.6 3.3 0.5 1.3 0.4 0.4 0.3 5.3 2023-24 * All Teams 38 15 45.0 30.4 77.8 1.0 2.4 3.3 0.7 1.2 0.6 0.6 0.6 7.2 2023-24 * BOS 19 6 46.7 37.5 72.7 0.6 1.0 1.6 0.4 0.7 0.3 0.5 0.3 2.8 2023-24 * MEM 19 23 44.6 28.9 79.1 1.3 3.8 5.1 1.1 1.6 0.9 0.8 0.9 11.5 Total 203 16 46.3 28.6 72.6 0.8 2.2 2.9 0.6 1.4 0.5 0.6 0.4 5.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.