Ce sera l’un des thèmes qui aura marqué cette LeBron 22 et les 40 ans de LeBron James, toujours aussi impressionnant avec les Lakers malgré le poids des ans.

Après la version « Currency » et la « Token » voici un troisième coloris baptisé… « Monopoly » pour compléter la collection de la 22e chaussure signature de la superstar des Lakers. Comme la première version, on a droit à une version dépareillée et multicolore. Seule la languette et le col de chaque chaussure ressort de façon unie, en vert fluo, avec un médaillon rouge où l’on retrouve le logo « M » du Monopoly.

La LeBron 22 « Monopoly » est disponible sur Basket4ballers au prix de 200 euros.