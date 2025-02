Voici vos trois All-NBA Teams de la première partie de saison

Hier, on a profité de la pause du All-Star Weekend pour vous demander de choisir les trois All-NBA Teams de la première partie de saison. Et après avoir dépouillé tous les bulletins, voici donc les résultats…

Comme la NBA, on a attribué cinq points à chaque vote dans la première équipe, trois points pour chaque vote dans la deuxième équipe et un point pour chaque vote dans la troisième équipe.

Sans surprise, les deux grands favoris pour le trophée de MVP, Shai Gilgeous-Alexander (18 126 points) et Nikola Jokic (18 063), font quasiment l’unanimité dans la All-NBA First Team, et ils sont accompagnés de Giannis Antetokounmpo (14 550), Jayson Tatum (13 741) et Donovan Mitchell (12 651).

All-NBA First Team

Shai Gilgeous-Alexander

Nikola Jokic

Giannis Antetokounmpo

Jayson Tatum

Donovan Mitchell

Dans la deuxième équipe, on retrouve Jalen Brunson (9 002), Victor Wembanyama (7 990), Karl-Anthony Towns (7 665), LeBron James (6 548) et Anthony Edwards (5 640).

All-NBA Second Team

Jalen Brunson

Victor Wembanyama

Karl-Anthony Towns

LeBron James

Anthony Edwards

Enfin, dans la troisième équipe, ce sont Kevin Durant (4 234), Stephen Curry (4 209), Jaren Jackson Jr (3 191), Cade Cunningham (3 045) et Evan Mobley qui font la différence sur la concurrence.

All-NBA Third Team

Kevin Durant

Stephen Curry

Jaren Jackson Jr.

Cade Cunningham

Evan Mobley

Et derrière ? C’est Anthony Davis (1 620) qui est le premier recalé, devant Darius Garland (1 197), Alperen Sengun (966), James Harden (870), Kyrie Irving (796), Jalen Williams (745), Jaylen Brown (588) et Trae Young (564).