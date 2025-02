La Dame 10 encore dans le bon tempo

Damian Lillard est à nouveau à bonne température depuis une dizaine de jours, après avoir sorti deux matchs à 43 et 38 points juste avant le All-Star Break puis en étant allé au bout de cette nouvelle édition du All-Star Game, avec notamment un tir décisif en demi-finale.

La cerise sur le gâteau a été apportée par adidas avec la présentation de la dixième chaussure signature du meneur des Bucks, la Dame 10 !

Le modèle est alléchant, tant au niveau de la semelle avec un amorti Lightstrike sur la partie arrière et une partie avant bien élargie, qu’au niveau de la tige. Celle reste composée d’une base en mesh avec des bandes latérales ondulées qui devraient agir sur le maintien.

Sur ce premier coloris en vert et orange, les finitions ressortent en noir au niveau de la partie supérieure et de la languette, sur laquelle le logo de Damian Lillard est présent en vert. L’intérieur du col et les lacets apparaissent en bleu, avec un petit « X » rouge pour signifier le 10 de sa 10e chaussure signature.

L’autre grande annonce, c’est que la Dame 10, attendue pour cet été, sera vendue à moins de 100 dollars !

(Via SneakerNews)