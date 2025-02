Six semaines après sa fracture, Maxwell Lewis est déjà de retour

Victime d’une fracture du tibia gauche après seulement une minute sur le terrain à Toronto, et quelques heures après son transfert, le 1er janvier, Maxwell Lewis a rejoué juste avant la coupure du All-Star Game, face à Philadelphie.

Certes, ce ne sont que 26 secondes mais elles sont suffisantes pour le joueur, « heureux que ce soit terminé ». « Maintenant, je peux reprendre ce que j’avais commencé le 1er janvier et revenir à ma routine. Je suis chanceux d’être de retour », poursuit l’ancien ailier des Lakers.

Il n’a finalement manqué « que » six semaines et 20 matches. « Je n’ai jamais vu quelqu’un revenir d’une fracture de la jambe en un mois », lance Trendon Watford. « Il va être bon après la coupure. »

Néanmoins, ce fut long et cruel, lui qui venait tout juste d’arriver à Brooklyn, où il aura sans doute plus de temps de jeu qu’à Los Angeles.

« Quand on se fait mal ainsi, on essaie de ne pas le montrer aux gens, ni aux fans. On essaie surtout de quitter le parquet. Mais c’était vraiment grave. J’ai pensé que c’étaient les ligaments », se souvient-il. « Après l’IRM, on a vu que ce n’était pas aussi mauvais qu’on le pensait. Il y avait beaucoup d’émotion. Ils savent que je voulais vraiment jouer, être dans cette équipe. »

Les 26 petites secondes sont donc une promesse pour Maxwell Lewis. « On le voit au quotidien, on voit le travail qu’il effectue. Il est là très tôt, repart très tard, bosse, fait de la musculation. On est tous fier de lui », glisse Jalen Wilson.

Maxwell Lewis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 LAL 34 3 19.0 11.1 66.7 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.3 0.0 0.3 2024-25 * All Teams 9 3 42.9 100.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.0 0.8 2024-25 * LAL 7 4 33.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.3 0.1 0.1 0.3 0.0 0.6 2024-25 * BRK 2 1 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 Total 43 3 25.0 20.0 66.7 0.1 0.0 0.1 0.2 0.1 0.1 0.3 0.0 0.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.