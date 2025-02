Les pieds dans les nuages avec la Puma All-Pro Nitro « Dennis Schröder »

Quel retour en force pour la Puma All Pro Nitro ! Invitée remarquée des NBA Paris Games aux pieds de Tyrese Haliburton et Sidy Cissoko, la paire a également été mise en lumière par Mac McClung lors du concours de dunks du All-Star Week-end.

Autant dire que le modèle sorti à l’été 2023 reste plus que jamais d’actualité, comme en témoigne ce nouveau coloris personnalisé pour Dennis Schroder ! Comme on peut le lire sur la languette, le thème est l’occasion de rappeler que « le ciel est la seule limite » pour les plus ambitieux dont le meneur international allemand fait partie.

La tige ressort en bleu ciel ornée de nuages, avec une semelle intermédiaire blanche complétée par une semelle translucide entre blanc et bleu. Le « DS 17 » en référence aux initiales et au numéro de Dennis Schröder ressortent en jaune sur la languette et en bleu ciel sur fond jaune au niveau du talon.

La Puma All-Pro Nitro « Dennis Schröder » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 130 euros.