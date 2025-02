Three-Point Contest | Un Herro au diesel

Sur les terres de Damian Lillard, qui espérait réaliser le triplé après ses victoires à Salt Lake City et Indiana, Tyler Herro a réussi le hold-up parfait. Pourtant, pour son premier concours à 3-points au All-Star Game, le scoreur de Miami avait bien failli passer à la trappe dès le premier tour.

« J’étais carrément nerveux pour mon entrée dans la compétition, » avouait-il. « En plus, pour mon premier passage, j’ai trouvé qu’il faisait froid dans la salle et j’ai eu du mal à me mettre en route. »

Tyler Herro a fini le premier tour avec 19 points, troisième meilleur score avec une réussite de plus que Damian Lillard et Jalen Brunson.

Ce « petit » score lui a tout de même permis de passer en premier pendant la finale. Un avantage selon lui.

« Passer en premier m’a beaucoup aidé parce que vous avez l’opportunité de mettre la pression sur les autres finalistes, » explique-il. « J’étais plus relax pour la finale et j’ai fait un bon tour même si Buddy (Hield) aurait pu me coiffer au poteau s’il avait fait un sans-faute sur son dernier rack. »

Une pensée pour Kobe Bryant

Le Warrior qui avait fait un score de 31 au premier tour, loin devant tout le monde, a raté les sept premiers tirs de sa finale et n’a jamais pu rattraper son retard.

« C’est compliqué… J’ai pris un mauvais départ… Le reste, ça allait, mais j’ai pris un mauvais départ » répète le Bahamien. « Je ne savais pas quel était son score, et je ne connaissais pas le mien… »

Au final, ce succès de Tyler Herro porte la marque du Heat, cette formation qu’il ne faut jamais enterrer, et lorsqu’on lui demande si un sportif l’inspire, il répond…

« Kobe. Ne serait-ce que pour sa mentalité. RIP Kobe. Mais juste tout, la grandeur et l’histoire qu’il a laissées derrière lui. Il a inspiré tant de gens. C’est toujours une source d’inspiration, même s’il n’est plus là. Je pense que cela en dit long. Je pense que son éthique de travail, le temps qu’il y consacrait, tout ce qu’il faisait, il le prenait au sérieux. Tout était important. Je pense que cela en dit long. Alors oui, je pense que cela compte. Évidemment, ce n’est qu’un concours de tirs à 3-points, mais ça compte. »