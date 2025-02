Programme du soir | Place aux différents concours

Ça débute ainsi avec le « Skills Challenge », avec la « Team Cavs » de Donovan Mitchell et Evan Mobley face à la « Team Rooks » de Zaccharie Risacher et Alex Sarr, la « Team Spurs » de Chris Paul et Victor Wembanyama et la « Team Warriors » de Draymond Green et Moses Moody.

Ça continue avec le concours à 3-points avec Jalen Brunson, Cade Cunningham, Darius Garland, Tyler Herro, Buddy Hield, Cameron Johnson, Damian Lillard et Norman Powell.

Enfin, la nuit se termine avec le concours de dunks où le double tenant du titre, Mac McClung, fera de son côté face à Stephon Castle, Matas Buzelis et Andre Jackson Jr. Pour un triplé encore jamais réalisé ?