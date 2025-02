Adrian Wojnarowski honoré par le Hall of Fame

Il n’y a pas que les anciens joueurs et joueuses qui sont honorés par le Hall of Fame, les journalistes le sont également. En effet, Adrian Wojnarowski vient de recevoir le « Curt Gowdy Media Award ». Cette récompense célèbre année après année les grands commentateurs à la télévision et les grandes plumes du métier.

« Je n’ai jamais espéré faire carrière dans le journalisme sportif, donc avoir cet honneur reflète toutes les personnes qui ont cru en moi, m’ont donné des opportunités, m’ont aidé sur cette voie. C’est ce qui me vient à l’esprit en premier », a déclaré l’ancien insider d’ESPN.

Certains des journalistes les plus influents du monde de la NBA ont reçu ce trophée depuis plusieurs décennies. On peut citer par exemple Sam Smith (2012) ou Marc Stein (2019). « Il y a tant de mes idoles, de Jackie MacMullan à Michael Wilbon en passant par Doris Burke et Harvey Araton, qui ont été honorés auparavant. C’est au-delà de mes rêves les plus fous d’être en leur compagnie », poursuit ainsi Adrian Wojnarowski.

Les « Woj Bombs » au Hall of Fame

En septembre 2024, le journaliste le plus célèbre et le mieux renseigné de toute la NBA avait surpris tout le monde – comme à son habitude – en annonçant sa retraite. Notamment pour des raisons de santé, avec son cancer de la prostate, et pour se lancer dans une nouvelle carrière de dirigeant, à l’université de St. Bonaventure.

Ce « Curt Gowdy Media Award » vient couronner une superbe carrière, résumée en une simple expression qui a fait le bonheur des fans pendant des années : les fameuses « Woj Bombs ».

« Je suis arrivé à un moment unique dans les médias, un moment où les médias et la ligue étaient en train de changer et j’ai bénéficié d’un bon timing et d’un soutien incroyable de la part des personnes avec lesquelles j’ai travaillé à la NBA, à ESPN et à Yahoo », conclut celui qui sera ainsi honoré au Hall of Fame, comme les joueurs, les 5 et 6 septembre prochains.