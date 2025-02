Pat Riley redistribue les revenus générés par son expression « three-peat »

Erik Spoelstra à fond derrière les Chiefs ? À l’instar d’une partie des membres de son équipe, le coach du Heat aurait préféré voir l’équipe NFL de Kansas City remporter le Super Bowl face aux Eagles de Philadelphie. Avec l’espoir, plus ou moins tangible, que… Pat Riley leur offre du vin.

L’explication à ce clin d’œil ? En l’emportant, les Chiefs auraient signé le triplé. Soit le « three-peat », contraction de « Three » et « Repeat » inventée par… le grand patron du Heat. Pour mémoire, ce dernier avait déposé un brevet sur l’expression dès 1989, alors que ses Lakers avaient déjà empoché deux titres d’affilée.

Mais, après avoir encaissé pas mal d’argent grâce aux Bulls des années 1990, puis aux Lakers des années 2000, il avait décidé d’assurer un peu plus ses arrières en déposant, en 2014, un nouveau brevet concernant les bijoux et les bagues qui porteraient la mention « three-peat ».

Raté pour le vin voulu par le Heat aujourd’hui, car les Eagles ont gagné. Et d’autant plus raté que les revenus liés à l’utilisation de cette expression ne vont pas dans la poche de Pat Riley, qui avait tout de même conclu un accord avec les Chiefs en cas de victoire, mais sont reversés à diverses organisations caritatives.

Pour les anciens combattants et leurs familles

Pour Pat Riley et son épouse, les groupes qui aident les anciens combattants et leurs familles, notamment la « Special Operations Warrior Foundation » de Tampa, en Floride, revêtent une importance particulière.

L’association, qui soutient notamment les familles des soldats en opérations spéciales, a reçu 200 000 dollars ces dernières années du couple.

Pat Riley estime que les dons que le Heat et lui font aux groupes d’anciens combattants sont « très mineurs par rapport à ce qu’ils méritent. Ce sont des gens très patriotiques, courageux et fiers. Ce qu’ils font en servant notre pays pour assurer notre sécurité est l’un des sacrifices les plus courageux qu’un Américain puisse offrir. »

La franchise floridienne, qui a lancé l’initiative « HomeStrong » il y a désormais vingt ans, a régulièrement accueilli des soldats de retour aux matchs du Heat au cours de ces deux décennies, et leur a également rendu hommage avec une cérémonie d’avant-match sur le terrain.