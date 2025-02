Jusuf Nurkic conseille au Magic de miser sur un autre Anfernee…

Ce n’est pas pour ses performances sur le parquet (9 points et 8 rebonds) que Jusuf Nurkic a été remarqué pour sa première sortie avec les Hornets, depuis son départ de Phoenix. Non, c’est davantage pour ses propos après la défaite face au Magic.

Le pivot a commencé par des compliments classiques sur son adversaire. « C’est une très bonne et jeune équipe, qui fait du bon travail, avec un excellent coaching staff », dit-il, avant de faire une déclaration plus surprenante.

« Mais je pense qu’il manque un joueur à cette formation », poursuit Jusuf Nurkic. « Je ne peux pas en dire le nom mais c’est mon petit jeune de Portland. Même si j’adore les gens de Portland. Je trouve qu’il leur manque un joueur pour qu’ils deviennent une très, très bonne équipe. »

L’attaque d’Orlando a besoin d’un coup de boost

L’ancien pivot des Blazers pense ici à Anfernee Simons, son ancien coéquipier dans l’Oregon entre 2018 et 2023. De plus, on pourrait imaginer que l’arrière ne serait pas contre évoluer sous les couleurs du Magic, puisqu’il est natif d’Altamonte Springs, près d’Orlando, et qu’il a fait ses études en Floride.

Quant à la franchise, elle verrait sans doute d’un bon œil la venue d’un arrière au doux prénom d’Anfernee… Simons n’a pas le talent de créateur d’Anfernee « Penny » Hardaway, mais il tient son prénom de l’ancien magicien d’Orlando. Il pèse 18.6 points de moyenne, et il serait clairement utile car l’attaque des hommes de Jamahl Mosley est une des moins prolifiques et efficaces de la ligue cette saison, avec notamment le pire pourcentage à 3-points (30.6% de réussite).

Le Magic a été prudent lors de la « trade deadline », misant surtout sur le retour en bonne santé et en rythme de ses meilleurs joueurs – Franz Wagner et Paolo Banchero en tête – pour s’offrir une seconde partie de saison plus positive. Et pour un possible mariage entre les deux camps, espéré par Jusuf Nurkic, peut-être faudra-t-il attendre 2026 et la fin de contrat d’Anfernee Simons. Ou l’été prochain, si les Blazers sont ouverts aux échanges…

Anfernee Simons Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 POR 20 7 44.4 34.5 56.3 0.1 0.5 0.7 0.7 0.5 0.1 0.6 0.0 3.8 2019-20 POR 70 21 39.9 33.2 82.6 0.4 1.8 2.2 1.4 1.9 0.4 0.9 0.1 8.3 2020-21 POR 64 17 41.9 42.6 80.7 0.2 2.0 2.2 1.4 1.5 0.3 0.7 0.1 7.8 2021-22 POR 57 30 44.3 40.5 88.8 0.5 2.2 2.6 3.9 1.9 0.5 2.0 0.1 17.3 2022-23 POR 62 35 44.7 37.7 89.4 0.3 2.3 2.6 4.1 2.3 0.7 2.1 0.2 21.1 2023-24 POR 46 34 43.0 38.5 91.6 0.5 3.2 3.6 5.5 2.1 0.5 2.7 0.1 22.6 2024-25 POR 51 32 42.6 37.4 90.5 0.3 2.4 2.7 5.0 1.8 0.8 2.1 0.1 18.6 Total 370 26 43.1 38.4 87.9 0.3 2.2 2.5 3.2 1.8 0.5 1.6 0.1 14.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.