Programme du soir | Une nuit à 15 matchs en NBA

On suivra notamment la rencontre entre les Celtics et les Spurs du duo De’Aaron Fox – Victor Wembanyama (01h00, beIN Sports 1) ou encore le duel entre les Knicks et les Hawks de Zaccharie Risacher (01h30).

À 02h00, les Wolves de Rudy Gobert reçoivent les Bucks quand le Thunder reçoit le Heat (02h00, beIN Sports Max 4) et que les Rockets font face aux Suns.

À 03h30, les Warriors peuvent enchaîner face à des Mavericks déplumés tandis que la soirée se termine à Inglewood, où les Clippers font de leur côté face aux Grizzlies (04h00, beIN Sports Max 4).

Programme complet

01h00 | Boston – San Antonio (beIN Sports 1)

01h00 | Orlando – Charlotte

01h00 | Washington – Indiana

01h30 | Brooklyn – Philadelphie

01h30 | New York – Atlanta

01h30 | Toronto – Cleveland

02h00 | Chicago – Detroit

02h00 | Minnesota – Milwaukee

02h00 | New Orleans – Sacramento

02h00 | Oklahoma City – Miami (beIN Sports Max 4)

02h30 | Houston – Phoenix

03h00 | Denver – Portland

03h00 | Utah – LA Lakers

03h30 | Dallas – Golden State

04h30 | LA Clippers – Memphis (beIN Sports Max 4)