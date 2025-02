Pourquoi Bennedict Mathurin sort à nouveau du banc des Pacers

« Ce soir était une mauvaise soirée. Je ne vais même pas regarder la vidéo. » Le verdict de Rick Carlisle à l’issue de la défaite de sa formation face aux Knicks est sans appel. Malgré ce revers, marqué les 70 points de la paire Karl-Anthony Towns – Josh Hart en face, le coach a au moins un motif de satisfaction : la performance de Bennedict Mathurin.

Ce dernier a signé 18 points (4/10 aux tirs dont 1/5 à 3-points, et 9/11 aux lancers), 4 passes et 3 rebonds en 31 minutes. Particularité de son match : le 3e meilleur marqueur de l’équipe (16 points par match) sortait du banc pour la première fois depuis… le 30 octobre. Après 44 titularisations de suite, l’arrière/ailier a été remplacé dans le cinq par Aaron Nesmith.

« Beaucoup d’indicateurs montraient que c’était la bonne chose à faire. Beaucoup de choses étaient en train de se dessiner, en termes de qui jouait avec qui, ce qui allait dans le bon sens et non. Ces gars-là ont très bien géré la situation », apprécie leur coach.

Comme le rappelle Pascal Siakam, les Pacers sont revenus à leur cinq aligné pour finir la saison passée et signer leur parcours en playoffs jusqu’à la finale de conférence (même si cette nuit, Thomas Bryant remplaçait Myles Turner). Bennedict Mathurin avait fait 19 apparitions avec les titulaires l’an dernier, avant d’en être naturellement écarté en raison de sa blessure à l’épaule, le privant de plusieurs mois de compétition.

Un meilleur équilibre

Rick Carlisle considère que cet ajustement aujourd’hui « crée un meilleur équilibre dans l’équipe. Benn est un scoreur, Benn doit avoir des tirs, et on a (Tyrese Haliburton) et Pascal sur le terrain pour commencer les matches. Cela permet de mieux fonctionner d’un point de vue offensif ».

Face aux Knicks, son nouveau 6e homme a ainsi boosté le second cinq. « J’ai adoré la façon dont Mathurin a joué en sortie de banc. J’ai trouvé qu’il avait une grande énergie lorsqu’il est entré en jeu en première mi-temps et qu’il a immédiatement fait bouger les choses », apprécie son coach, tout en évoquant la soirée frustrante de son titulaire Aaron Nesmith (aucun point et 4 fautes en 13 minutes), rapidement mis sur la touche pour ses fautes sur Jalen Brunson.

« Le coach a une bonne vision des choses, il sait ce qu’il fait. Benn a fait du bon travail en ne se laissant pas affecter, en étant agressif dès le départ aujourd’hui, en étant lui-même », salue également Tyrese Haliburton.