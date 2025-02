Joel Embiid, un mauvais choix lourd de symboles

Avec quatre défaites de suite et six revers sur les sept derniers matches, Joel Embiid et les Sixers s’enfoncent encore davantage alors qu’ils devraient justement faire un énorme effort pour tenter de sauver leur saison et d’arracher, malgré leur niveau de jeu et par tous les moyens nécessaires, une place en « play-in ».

Sauf que les cadres peinent à sortir du lot et ce fut saisissant dans le revers face aux Raptors. La preuve déjà avec Paul George, seulement 14 points à 5/12 au shoot. « On a manqué des shoots. On est revenu, on s’est donné une chance de gagner ce match, mais on n’a su conclure au scoring », constate l’ailier.

Pis encore, Tyrese Maxey, sans doute le membre du « Big Three » le plus fiable depuis le début de ce terrible exercice 2024/25, est lui aussi passé à côté de cette rencontre, ciblé par la défense des Raptors, avec 5 points à 1/9 au shoot. Sa pire prestation de la saison.

« Je n’étais pas agressif. J’ai commencé doucement la partie et trop tard. Je crois que j’ai shooté deux ou trois fois en première période », reconnaît l’ancien All-Star, qui a effectivement pris seulement deux tirs en premier acte. « C’est ma faute. Je serai plus agressif lors du prochain match. »

Malgré le non-match de Tyrese Maxey et la maladresse générale des Sixers, à quelques secondes de la fin, Philadelphie peut toujours espérer l’emporter et mettre fin à sa série soire. Sauf que, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas et, dans une saison très compliquée, il y a des actions qui ne trompent pas et semblent parfaitement résumer les difficultés et les limites d’une équipe.

« J’étais totalement ouvert, je dois le shooter. J’aurais dû prendre ce tir facile »

Ce moment concerne le dernier membre du trio, Joel Embiid. Il reste moins de vingt secondes à jouer, les Sixers ont deux points de retard. Tyrese Maxey pénètre et ressort le ballon à 3-pts pour le MVP 2023, qui totalement seul. Le premier défenseur est loin, à plusieurs mètres de lui, et il a donc le temps de dégainer. Sauf qu’il décide de ne pas shooter et d’aller vers le cercle. Il pose un dribble main gauche, fait passer le ballon entre ses jambes et c’est là qu’il en perd le contrôle. Gradey Dick vole alors la gonfle, file au cercle, obtient la faute et des lancers-francs.

« C’est dur à avaler. J’étais totalement ouvert, je dois le shooter », admet le champion olympique 2024, sifflé par son public dans la foulée de son ballon perdu. « J’aurais pu faire un pas en avant et prendre un mi-distance. Avec le recul, j’aurais dû prendre ce tir ouvert et le marquer. J’aurais dû prendre ce tir facile. »

Après les lancers-francs, Tyrese Maxey aura la balle d’égalisation à 3-pts, mais sera très court. Ainsi, ce mauvais choix de Joel Embiid pèse très lourd. « Il faut faire les bons choix et je pense qu’on l’a fait », veut se rassurer Nick Nurse. « Embiid ne se sentait pas assez en confiance pour prendre ce tir primé. Ce dernier shoot est plutôt correct mais trop court. On a eu des opportunités, c’est sûr, sur les dernières possessions. »

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHL 31 25 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 PHL 63 30 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 PHL 64 34 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 PHL 51 30 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 PHL 51 31 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 PHL 68 34 49.9 37.1 81.4 2.1 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.1 1.5 30.6 2022-23 ★ PHL 66 35 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 2023-24 PHL 39 34 52.9 38.8 88.3 2.4 8.6 11.0 5.6 2.9 1.2 3.8 1.7 34.7 2024-25 PHL 16 30 45.6 34.4 87.9 1.8 6.6 8.3 4.5 2.4 0.8 3.3 1.0 24.8 Total 449 32 50.2 34.1 82.7 2.2 8.8 11.1 3.7 3.0 0.9 3.4 1.6 27.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.