La AR2 d’Austin Reaves au rendez-vous de la Saint-Valentin

L’équipementier chinois Rigorer continue de se montrer offensif pour se faire sa place en NBA. Après avoir signé le Warrior Brandin Podziemski cet été, c’est à l’égérie de la marque de faire son retour avec l’arrivée sur le marché de la deuxième chaussure signature d’Austin Reaves, la AR2.

Sortie fin 2024, la paire bénéficie déjà de son quatrième coloris avec cette version « Valentine » en rose et blanc. Avec ses AR 2 aux pieds, Austin Reaves joue actuellement son meilleur basket, avec notamment une sortie à 38 points il y a trois semaines face à Brooklyn et une moyenne de 27.4 points, 6 rebonds et 6 passes décisives sur ses cinq derniers matchs. Ce week-end, il s’est encore distingué en claquant 45 points face à Indiana !

Rigorer ne pouvait rêver meilleure exposition, avec l’arrivée en prime de Luka Doncic aux côtés de l’arrière des Lakers. La AR2 « Valentine » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 150 euros.