Une série à arrêter par tous les moyens nécessaires pour les Rockets

Toujours privés de Fred VanVleet mais aussi de Steven Adams, Tari Eason et Jabari Smith Jr, les Rockets étaient diminués pour affronter les Raptors. Ils le seront encore davantage dès le début de match avec Alperen Sengun qui, touché au dos, quitte rapidement ses coéquipiers. Néanmoins, les Texans avaient tellement besoin de briser leur série noire (six défaites de suite) que ces pépins ne pouvaient pas les empêcher de gagner.

C’est là que le banc a été important, avec 43 points. « Ils ont tous compté. Parfois, c’est moche et il faut se battre dans l’adversité et face aux blessures », explique Ime Udoka. « Ce fut un véritable effort collectif et le banc a été excellent. On voulait mettre fin à cette série à tout prix. »

Houston était derrière à l’entame du dernier acte, mais avec sept paniers primés, Jalen Green et ses coéquipiers vont inverser la tendance. Notamment grâce à l’apport d’un vétéran de 38 ans, Jeff Green, qui inscrit 8 points dans ce dernier acte (14 au total).

Le meilleur match de la saison de Jeff Green

« Je lui ai dit : il m’a motivé dans ce dernier quart-temps », explique Jalen Green, 9 points dans ce dernier quart-temps, sur son coéquipier. « Il était présent, sa première action, il marque un 3-pts. Jeff est très fort. C’est fou ce qu’il fait à son âge. Donc oui, il faut lui parler pour savoir comment il fait pour encore être au top. »

« Cela n’a rien à voir avec moi, c’est un effort collectif », répond l’ancien, auteur de son meilleur match de la saison. « Si on regarde la feuille de statistiques, tout le monde a apporté sa pierre. J’essaie d’apporter de l’énergie, de jouer pour mes coéquipiers, d’aider cette équipe à gagner. C’est tout ce qui compte. »

Pendant trois quart-temps, les Rockets ont eu bien du mal à trouver le chemin du panier. Cela s’est réglé, heureusement pour eux, dans le dernier acte et le goût de la victoire est enfin revenu. « On a pris ce que la défense a donné », assure Jalen Green, qui fêtait ses 23 ans ce dimanche. « On a de bons scoreurs dans cette équipe, on doit seulement trouver les bons tirs. »