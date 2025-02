Joel Embiid forcé de se faire à nouveau opérer du genou ?

C’était il y a un peu plus d’un an, Joel Embiid s’écroulait une nouvelle fois sur le parquet de Golden State, victime d’une déchirure du ménisque du genou gauche. Un problème de plus pour le pivot dont le statut de joueur « injury prone » lui colle à la peau depuis ses débuts en NBA.

Avec le recul, on peut dire que la franchise et le joueur ont multiplié les mauvais choix depuis. Son opération et sa rééducation écourtée afin de pouvoir revenir mi-avril pour prendre part aux playoffs étaient finalement une mauvaise idée. Non seulement les Sixers ont été éliminés au premier tour mais en plus de ça, le joueur a postulé pour une place au sein de Team USA durant l’été pour aller chercher une médaille olympique, même s’il a peu joué.

À l’arrivée, plus de trois mois après la reprise de la saison régulière, le pivot de Philadelphie marche toujours sur des oeufs, au point d’envisager une nouvelle opération, comme il l’a confié en marge de la rencontre perdue hier à Milwaukee (135-127). Même s’il a fait son match, les douleurs récurrentes l’empêchent encore d’être à 100% et c’est forcément problématique, au moins autant physiquement que mentalement.

« Je pense que la réponse franche est que lorsque vous avez quelque chose de récurrent, à un moment donné, vous devez faire quelque chose pour y remédier », a-t-il concédé après avoir rendu 27 points, 12 rebonds et 6 passes décisives. « On ne sait pas vraiment ce que c’est. Donc on étudie toutes les options ».

Le All-Star Break pour prendre le temps de faire le bon choix

Avec le recul, Joel Embiid a reconnu qu’une période prolongée de repos n’aurait pas été du luxe après son opération. Le pari était particulièrement risqué au regard de son passé et quand on sait les précautions qu’il faut prendre avec les joueurs de son gabarit pour ces articulations, d’autant plus au regard de son style…

La tentation de retrouver les playoffs, puis de remporter le titre olympique était sans doute trop forte.

« Il est probable qu’à un moment donné, j’aurai besoin de ces quelques mois pour me rétablir complètement, surtout quand l’été arrivera », a déclaré Joel Embiid. « Comme je l’ai dit, comme je ne sais pas ce qu’il en est, si ça continue comme ça, alors il faut essayer quelque chose d’autre ».

Le All-Star Break qui se profile va être l’occasion pour lui de faire à nouveau le point avec le staff médical. « Il faut prendre les choses au jour le jour. Si la situation s’aggrave, alors il faut faire quelque chose », conclut-il.

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHL 31 25 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 PHL 63 30 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 PHL 64 34 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 PHL 51 30 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 PHL 51 31 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 PHL 68 34 49.9 37.1 81.4 2.1 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.1 1.5 30.6 2022-23 ★ PHL 66 35 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 2023-24 PHL 39 34 52.9 38.8 88.3 2.4 8.6 11.0 5.6 2.9 1.2 3.8 1.7 34.7 2024-25 PHL 15 30 45.4 31.6 87.8 1.7 6.3 8.1 4.4 2.3 0.8 3.2 1.0 24.6 Total 448 32 50.2 34.0 82.7 2.2 8.8 11.1 3.7 3.0 0.9 3.4 1.6 27.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.