Pour ne pas se retrouver en concurrence direct avec l’évènement sportif majeur de la saison aux Etats-Unis, la NBA n’a ainsi programmé que trois matchs ce dimanche soir, en « prime time » européen.

Avec un duel entre les Pistons de Cade Cunningham et les Hawks de Trae Young dès 19h00 (beIN Sports Max 5) puis des rencontres entre les Rockets et les Raptors (20h00) et entre les Bucks et les Sixers (20h00, beIN Sports 1).

Programme complet

19h00 | Detroit – Charlotte (beIN Sports Max 5)

20h00 | Houston – Toronto

20h00 | Milwaukee – Philadelphie (beIN Sports 1)