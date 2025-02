Anthony Edwards absent, Jaden McDaniels s’offre un record en carrière

46. Soit le nombre de points apportés chaque soir par la paire Anthony Edwards – Julius Randle. Et dont les Wolves étaient privés la nuit passée donc face aux Blazers, puisque les deux leaders offensifs sont blessés. Les hommes de Chris Finch ont pourtant réussi à dépasser de peu leur moyenne de points sur la saison.

Comment ? En comptant sur la performance majuscule de Jaden Mcdaniels qui a triplé sa moyenne sur l’année le temps d’une soirée. L’ailier des Wolves a utilisé au mieux ses longs segments pour s’ouvrir des voies vers le cercle, là où il a fait le plus gros de ses dégâts.

Alors que son équipe était à la dérive, après jusqu’à 15 points de retard, il a multiplié les efforts pour que les Wolves ne décrochent pas totalement dans le 3e quart-temps. Puis, il a contribué à l’explosion collective du dernier quart-temps : 38 à 14 en faveur des locaux !

« Je suis fier des gars. C’est l’une de mes victoires préférées de l’année. J’ai vraiment aimé l’état d’esprit de l’équipe », savoure Chris Finch qui a compté sur les belles sorties de Naz Reid (23 points), Nickeil Alexander-Walker (21 points) et Rudy Gobert (15 points et 11 rebonds).

Capable de le faire à chaque match

Et de Jaden Mcdaniels donc, qui a terminé avec 30 points (12/17 aux tirs, dont 0/1 de loin), 10 rebonds et 4 passes. « C’est ce qu’il fait depuis un certain temps. Ce que j’aime, c’est qu’il a été tellement efficace ce soir. Il n’a pas eu besoin de prendre beaucoup de tirs à 3-points. Il a été sur la ligne des lancers. Il a aussi eu de très bonnes possessions, intelligentes. On avait besoin que quelqu’un prenne les tirs et c’est lui qui l’a fait. Il était sympa à regarder », complimente encore le coach.

Son joueur, qui dit avoir simplement « pris ce que la défense » lui offrait, assure être habitué à attendre son moment. « Sachant qu’à tout moment, dans n’importe quel match, je peux faire ça. Je garde confiance en moi même si je rate, 100 tirs, je continue à shooter et à attaquer », formule celui dont le précédent record en carrière (27) date du mois dernier et qui a, depuis, signé deux autres matchs à 20 points ou plus.

« Quand tu te prouves à toi-même quand tu peux jouer ainsi, il y a une sorte de paix et de calme qui t’envahit, de sorte que tu n’as pas être autant dans l’émotion que le tir rentre ou non. Il sent qu’il peut maintenant passer à l’offensive et ça lui donne une belle confiance. Il est assez offensif de ce point de vue », analyse Chris Finch.

En février, son ailier tourne à près de 20 points (52% aux tirs dont 35% de loin) et 9 rebonds de moyenne.

Jaden McDaniels Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 63 24 44.7 36.4 60.0 0.8 2.9 3.7 1.1 2.7 0.6 0.7 1.0 6.8 2021-22 MIN 70 26 46.0 31.7 80.3 1.1 3.1 4.2 1.1 3.2 0.7 1.1 0.8 9.2 2022-23 MIN 79 31 51.7 39.8 73.6 1.2 2.7 3.9 1.9 3.4 0.9 1.4 1.0 12.1 2023-24 MIN 72 29 48.9 33.7 72.2 0.8 2.3 3.1 1.4 3.0 0.9 1.2 0.6 10.5 2024-25 MIN 53 32 46.9 33.7 80.5 1.5 4.0 5.6 1.8 2.9 1.4 1.1 0.9 11.3 Total 337 28 48.1 35.1 74.3 1.1 2.9 4.0 1.5 3.1 0.9 1.1 0.8 10.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.