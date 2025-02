Torrey Craig en renfort aux Celtics

Après la « trade deadline », place au marché des « buyouts » en NBA, les franchises récupérant les joueurs coupés un peu partout. Et ce sont les Celtics qui frappent les premiers en mettant la main sur Torrey Craig.

L’ailier de 34 ans avait été poussé dehors par les Bulls, en compagnie de Chris Duarte, qui avaient besoin de faire de la place suite à l’échange de Zach LaVine et à l’arrivée de Tre Jones, Kevin Huerter et Zach Collins. De son côté, Boston avait fait des économies en échangeant Jaden Springer, et devait remplir son effectif.

Le club du Massachusetts avait ainsi deux semaines pour atteindre la barre minimum de 14 joueurs et ils n’ont pas attendu trop longtemps, en récupérant un vétéran expérimenté, passé par les Nuggets, les Suns, les Pacers, les Bucks et donc les Bulls. Même s’il a très peu joué cette saison, il peut toujours apporter de solides minutes en défense, tout en sanctionnant les adversaires à 3-points si on lui laisse de l’espace…

Un profil qui colle bien à l’équipe de Joe Mazzulla, qui va désormais tenter de défendre son titre de champion.

Torrey Craig Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 DEN 39 16 45.3 29.3 62.9 1.0 2.2 3.3 0.6 1.6 0.3 0.5 0.4 4.2 2018-19 DEN 75 20 44.2 32.4 70.0 1.2 2.3 3.5 1.0 2.3 0.5 0.6 0.6 5.7 2019-20 DEN 58 19 46.1 32.6 61.1 1.1 2.2 3.3 0.8 2.3 0.4 0.4 0.6 5.4 2020-21 * All Teams 50 16 48.0 36.8 77.3 1.1 2.8 3.9 1.0 1.7 0.6 0.5 0.5 5.5 2020-21 * PHX 32 19 50.3 36.9 80.0 1.4 3.4 4.8 1.0 1.8 0.6 0.6 0.6 7.2 2020-21 * MIL 18 11 39.1 36.4 50.0 0.7 1.7 2.4 0.9 1.3 0.5 0.3 0.4 2.5 2021-22 * All Teams 78 21 45.4 32.9 75.0 1.1 2.9 4.0 1.2 1.9 0.6 0.9 0.5 6.6 2021-22 * IND 51 20 45.6 33.3 77.1 1.2 2.7 3.8 1.1 1.9 0.5 0.8 0.4 6.5 2021-22 * PHX 27 21 45.0 32.3 70.6 1.0 3.3 4.3 1.2 2.1 0.8 1.0 0.6 6.9 2022-23 PHX 79 25 45.6 39.5 71.1 1.8 3.6 5.4 1.5 2.3 0.6 0.9 0.8 7.4 2023-24 CHI 53 20 43.0 39.2 75.0 1.3 2.8 4.1 1.1 2.1 0.6 0.6 0.4 5.7 2024-25 CHI 9 13 48.9 42.9 75.0 0.9 1.9 2.8 0.6 1.7 0.2 0.0 0.1 6.9 Total 441 20 45.4 35.5 70.3 1.3 2.7 4.0 1.1 2.1 0.5 0.6 0.6 6.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.