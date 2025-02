Jordan Brand casse les codes une nouvelle fois à l’occasion de la promotion de la Jordan Heir, un modèle dessiné pour satisfaire le marché féminin. La marque au Jumpman a ainsi choisi un joueur NBA, Paolo Banchero, pour le thème de son nouveau coloris « Seattle Rotary Club ».

Les couleurs sont inspirés de l’équipe AAU du « Seattle Rotary Boys & Girls Club » de Seattle, où Paolo Banchero, natif de la plus grande ville de l’Etat de Washington, a fait ses débuts. La tige est ainsi ornée de ce bleu clair caractéristique du Seattle Rotary Club, avec des finitions en vert et quelques touches de noir et blanc. Sur la languette de la chaussure gauche, le logo de Paolo Banchero ressort en blanc sur fond noir.

Cette Jordan Heir « Seattle Rotary Club » est en fait un double hommage puisqu’il permet également à Paolo Banchero de mettre à l’honneur le basket féminin à travers sa mère, Rhonda, ancienne joueuse pro. « Elle a eu un rôle de modèle pour moi. J’ai hâte que tout le monde puisse acheter la paire », a déclaré la star du Magic.

En effet, même si elle est présentée comme un modèle « Player Exclusive », la Jordan Heir « Seattle Rotary » est d’ores est déjà disponible sur le marché mondial, et notamment en France, au prix de 110 euros sur Basket4Ballers.