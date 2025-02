Programme du soir | Cavaliers – Celtics et le derby de LA en vedette

Il faudra patienter avant de voir Anthony Davis sous les couleurs des Mavericks, mais aussi Luka Doncic sous celles des Lakers. En attendant de les découvrir, leurs coéquipiers sont sur le pont. Les Mavericks se déplacent ainsi à Philadelphie, alors que les deux formations viennent d’effectuer un petit échange. C’est à partir de 1h00.

Pour les Lakers, c’est un court déplacement à Inglewood pour défier les Clippers, et Doncic sera en civil. On pourra le vérifier à 4h00 sur beIN Sports 1. La plus belle affiche de la soirée, et de loin, c’est celle qui oppose les Cavaliers aux Celtics. On se souvient que c’est Boston qui avait mis fin à l’invincibilité de Cleveland en début de saison.

Programme complet

01h00 | Philadelphie – Dallas

01h30 | Cleveland – Boston

01h30 | Brooklyn – Houston

01h30 | Toronto – New York

02h00 | Chicago – Miami

04h00 | LA Clippers – LA Lakers (beIN Sports 1)

04h00 | Portland – Indiana