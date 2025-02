L’hymne américain sifflé par le public des Raptors

Samedi, Donald Trump a ordonné l’état d’urgence économique afin d’imposer des taxes de 25% sur les importations en provenance du Canada et du Mexique, ainsi que de 10% sur celles en provenance de Chine. L’énergie importée du Canada, y compris le pétrole, le gaz naturel et l’électricité, serait taxée à hauteur de 10%.

Une décision qui bouleverse l’ordre économique mondiale, et dimanche, le Premier ministre canadien Justin Trudeau et la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum ont répliqué en annonçant des mesures de rétorsion sous forme de tarifs douaniers sur les produits américains. Cette guerre économique va avoir un impact sur les entreprises et la population canadiennes, et dimanche soir, lors de la venue des Clippers, le public de Toronto a hué l’hymne national américain.

Après avoir d’abord applaudi la jeune chanteuse, les spectateurs de la Scotiabank Arena ont hué tout au long de son interprétation de « The Star-Spangled Banner ». En revanche, l’hymne canadien a été accompagné d’une énorme ovation. Déjà samedi soir, à Ottawa et Calgary, les fans de NHL avaient sifflé l’hymne américain, et ça s’est répété dimanche à Vancouver où les Canucks accueillaient les Red Wings.

Canadiens et Américains surpris mais compréhensifs

« Ils ne font même pas ça en FIBA, » souligne Kelly Olynyk. « Évidemment, cela a un impact sur beaucoup de gens dans ce pays et dans ce stade. C’est leur opinion. J’ai eu de la peine pour la chanteuse, mais ils l’ont applaudie à la fin, donc j’étais content pour ça, ils ont bien fait. Mais c’est l’état de notre monde en ce moment… »

Ces sifflets ont évidemment surpris les joueurs américains des Raptors, à commencer par Garrett Temple. En 15 ans de NBA, il n’avait jamais entendu ça.

« Au départ, j’ai été choqué, puis on réfléchit à la raison pour laquelle ils sifflent. Il y a beaucoup de choses plus importantes que le basket qui se passent dans le monde en ce moment. Au final, nous jouons dans une salle qui est au Canada, et ce sont des citoyens canadiens, donc ils ressentent certaines choses par rapport à la situation économique actuelle, aux tarifs douaniers. Ceux qui ont sifflé ont exprimé leur opinion… C’était évidemment inattendu au premier abord. Mais ensuite, j’ai compris ce qui se passait. On fait le lien. C’est ce qu’on appelle la liberté d’expression, non ? »