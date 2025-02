NCAA | Les maillots de Caitlin Clark et A’ja Wilson retirés… le même jour !

L’université d’Iowa a reçu hier une invitée de marque pour conclure un dimanche victorieux face à USC. En cerise sur le gâteau, Caitlin Clark s’est ainsi présentée pour prendre part à la cérémonie de retrait de son numéro 22, seulement un an après son départ !

Il faut dire que l’empreinte laissée par la shooteuse de l’Indiana Fever est déjà palpable, notamment au regard de l’intérêt dont le sport féminin et le basket en particulier font l’objet sur le campus (et maintenant à l’échelle nationale), alors que les matchs des Hawkeyes fait toujours recette malgré son départ.

Caitlin Clark, 23 ans et déjà honorée

En plus d’offrir une visibilité mondiale à Iowa, Caitlin Clark, meilleur scoreuse de l’histoire de la NCAA, a trusté tous les records et les distinctions personnelles en l’espace de quatre saisons (2020-2024), avec un dernier exercice complètement fou, à plus de 31 points et près de 9 passes décisives en moyenne par match. Après le match d’hier, son maillot a donc rejoint le plafond de la salle, et son numéro 22 ne pourra plus jamais être porté.

« C’est amusant de repenser à l’année écoulée et à tout ce qui s’est passé, au chemin parcouru. C’est un peu bizarre de revenir ici et de ne pas pouvoir jouer, mais c’est une période très excitante pour ce programme. J’ai beaucoup de chance d’en faire partie », a-t-elle déclaré avant le match.

Après avoir assisté à la rencontre et à la victoire de ses protégées, en famille, Caitlin Clark a ensuite rejoint le centre du parquet, pour prononcer un discours de remerciements, envers sa fac, le staff, ses coéquipières et sa famille avant de terminer par les fans. Plusieurs témoignages se sont ensuite succédé jusqu’à ce que son maillot ne rejoigne définitivement les combles.

Une consécration de plus pour A’ja Wilson

À plusieurs milliers de kilomètres au sud, un autre numéro 22 tout aussi prestigieux a également été retiré, celui d’A’ja Wilson, honorée par son alma mater de South Carolina où elle a également passé quatre ans (2014-2018).

Considérée comme l’une des meilleures joueuses du monde si ce n’est la meilleure actuellement, A’ja Wilson, de passage à Paris la semaine dernière pour les « NBA Paris Games », a presque tout raflé en WNBA : deux titres de championne, trois de MVP, un titre de MVP des Finals ainsi que six sélections All-Star, en plus d’être double championne du monde et double médaillé d’or olympique avec Team USA. Et c’est donc à South Carolina que le phénomène a pris naissance…

L’intérieure des Las Vegas Aces avait déjà inauguré sa propre statue devant la Colonial Life Arena en 2021, en pleine pandémie de Covid. Cette fois, c’est dans une salle comble qu’elle a pu recevoir un hommage à la hauteur de l’héritage qu’elle a également laissé aux Gamecocks.

Meilleure scoreuse et contreuse de l’histoire de son université, A’ja Wilson a été célébrée avant la victoire de South Carolina sur Auburn. Et c’est donc un deuxième numéro 22 qui a rejoint les cieux en une après-midi !

« La Caroline du Sud m’a façonné, non seulement en tant qu’athlète, mais aussi en tant que personne. En regardant mon maillot au plafond de la salle, je me rappelle à quel point il est important de poursuivre ses rêves sans peur. C’est un privilège d’être une Gamecock, de faire partie de cette communauté. Merci à tous d’avoir cru en moi et d’avoir rendu ce moment possible », a-t-elle ensuite déclaré, les larmes aux yeux.