Kevin Durant a adoré se chauffer avec Gary Payton

D’un côté, la légende des Sonics, Gary Payton, enfant d’Oakland. De l’autre, Kevin Durant, son successeur dans le coeur des fans des Sonics, avant que la franchise ne disparaisse pour laisser place au Thunder. Il y a donc un lien entre ces deux légendes, et vendredi soir, le ton est monté entre les deux.

« C’est toujours sympa quand je croise un ancien joueur, surtout s’il a joué dans les années 90, parce qu’ils considèrent que c’était l’âge d’or de la NBA, » s’est justifié Durant à propos de leur prise de becs. « Alors j’essaie de leur faire comprendre, surtout à GP, ce que ça aurait été s’ils avaient joué contre moi. Ils ont tendance à critiquer la mentalité des joueurs de notre époque. »

Leur « trashtalking » ne date pas de cette rencontre entre les Warriors et les Suns. « Gary est un super mec pour ça – c’est l’un de mes joueurs préférés, quelqu’un que j’admire et que je respecte énormément. Je crois que tout a commencé l’été dernier avec Team USA. On était tous dans la même pièce avec Team USA, et la première chose que je lui ai dite, c’est qu’il ne pourrait pas défendre sur moi. « T’es trop petit. Les mecs qui jouaient à l’époque n’étaient même pas proches de mon niveau. » Je lui parlais n’importe comment, et j’imagine qu’on a commencé à s’envoyer des piques à partir de là. »

Alors qu’il s’approche de la barre mythique des 30 000 points, Durant n’a pas eu besoin d’en faire trop pour répondre sur le terrain à Payton, qui ne cessait de l’invectiver depuis le 3e rang. Un coup de chaud dans le 3e quart-temps a repoussé les Warriors, et mis fin à leurs bavardages.

Il n’y a que du respect entre les deux…

« Comme si j’avais eu besoin de lui montrer cette minute de basket pour qu’il comprenne ce que je fais sur le terrain… J’ai encore 18 ans de vidéos, » se marre Durant. « Cette minute ne change pas grand-chose. Il savait que ça allait arriver. » A la fin du 3e quart-temps, Durant a montré à Payton le bas de la raquette, comme pour lui signifier qu’à cet endroit, il ne pourrait pas défendre sur lui.

« Face à lui, on va directement à cet endroit… Il est trop petit, mec. Il fait 1m93, et il n’est pas vraiment physique comme ça. Il est juste trop petit pour moi. Et il le sait. Mais GP fait partie de ces joueurs à qui il ne faut jamais laisser le dernier mot. S’il avait dû défendre sur moi, je pense qu’il aurait sans doute faire faute sur moi. Comme son fils… »

Au final, Kevin Durant l’assure, il adore se chauffer avec les joueurs de l’ancienne génération. Et surtout avec Gary Payton. « J’ai toujours une bonne relation avec l’ancienne génération, » conclut Durant. « Ils me respectent. Je respecte ce qu’ils ont accompli. Mais certains joueurs ont encore cet esprit de compétition, ils aimeraient toujours être sur le terrain et gardent ça en eux partout où ils vont. C’est le cas de GP, et je respecte ça chez lui. Donc à chaque fois que je le croise, mec, on va se chambrer jusqu’à la mort. C’est que de l’amour. »