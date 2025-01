C’est à suivre à partir de 01h30, sur beIN Sports 1. On aura aussi un oeil sur le duel entre les Pistons et les Pacers (01h00, beIN Sports Max 4) et sur celui entre les Kings et les Rockets à partir de 04h00.

Programme complet

01h00 | Detroit – Indiana (beIN Sports Max 4)

01h00 | Washington – Phoenix

01h30 | Oklahoma City – Cleveland (beIN Sports 1)

04h00 | Portland – LA Clippers

04h00 | Sacramento – Houston