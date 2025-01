Malgré sept matchs, la NBA n’a trouvé que cinq actions à mettre en avant, et il n’y a rien de impressionnant.

On apprécie quand même la connexion habituelle entre Tyrese Haliburton et Obi Toppin, alors que c’est Kelly Oubre Jr. qui décroche la première place au dunk… et manque de se faire mal sur la réception.