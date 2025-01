La Air Jordan 39 ne manque pas de « Sail »

Sortie en juillet dernier, la Air Jordan 39 sait se faire désirer, avec seulement une petite poignée de coloris disponibles à la vente en France. Le coloris « Sail » devrait bientôt étoffer la collection, même si on reste encore sur du très classique, assez proche du coloris « Sol » d’ailleurs.

La tige est principalement blanche, avec du noir sur la languette et les bases des parties latérales, avant, et du talon. Le logo « Jumpman » ressort en bleu sur la languette.

On attend encore la date de sortie officielle de cette Air Jordan 39 « Sail » dont le prix devrait rester à 200 euros.

Notre verdict de la Air Jordan 39

A l’aube de son quarantième anniversaire, la ligne Air Jordan continue de se réinventer et de nous surprendre. Chaque année, c’est un modèle attendu et le résultat est presque toujours au rendez-vous. Cette année, Michael Jordan a mis son nez dans la conception de cette Air Jordan 39 pour recentrer son modèle sur l’aspect confort et performance. Pas de fioritures, la paire se veut efficace, entre confort, dynamisme et maintien.

Comme pour les années précédentes, les nouveautés sont là, avec l’utilisation de la mousse Zoom X qui s’est rapidement érigée en référence du marché. L’adhérence et la traction sont soignées et le bon maintien garantit l’exécution de tous les appuis de façon optimale. Sur pratiquement tous les points, la Air Jordan 39 est irréprochable.

La paire vaut-t-elle son prix ? Ses caractéristiques techniques en font en tout cas un modèle haut de gamme. On espère maintenant davantage de choix au niveau des coloris, avec pourquoi pas un peu plus d’originalité.