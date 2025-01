Zion Williamson de retour sur les terrains cette semaine ?

Lentement, les Pelicans remontent la pente. Après avoir récupéré CJ McCollum puis Dejounte Murray et enfin Jose Alvarado depuis deux matchs pour redynamiser le secteur extérieur, c’est Zion Williamson qui pourrait être le prochain à quitter l’infirmerie, où Brandon Ingram et Trey Murphy III sont toujours bloqués.

Lors de son point presse avant la réception de Minnesota, ce soir, Willie Green a donné de bonnes nouvelles de son ailier fort. Touché au ischio-jambiers depuis plus de deux mois, Zion Williamson a ainsi bien repris l’entraînement et a même participé à une session à cinq-contre-cinq sans restriction. Plus tard dans la journée, son statut a été mis à jour, et il est désormais listé comme « questionable ».

« Ses progrès sont très bons. Il va de mieux en mieux. Il y a une chance pour qu’il puisse jouer cette semaine. On verra », a-t-il confié. « On a fait un peu de cinq-contre-cinq et il a pleinement participé à la session ».

En attendant Brandon Ingram et Trey Murphy III…

C’est une très bonne nouvelle de plus pour les Pelicans qui ont également retrouvé un peu de bonne humeur au quotidien après avoir mis fin à leur série de onze revers.

« C’est super, ça redonne le moral, et ça aide à conforter tous les concepts de jeu qu’on essaie de mettre en place. L’équipe avait le sentiment de bien jouer, mais les résultats ne suivaient pas. De prendre ces deux victoires contre Washington, ça solidifie le tout et le fait qu’on avance dans la bonne direction », a ajouté Willie Green.

Reste à savoir quand Willie Green pourra enfin disposer de son groupe au complet. L’état de la cheville de Brandon Ingram sera réévaluée d’ici la fin de semaine.

Le cas de Trey Murphy III, également précieux dans le dispositif de New Orleans, est également à suivre, le joueur s’étant tordu la même cheville deux fois de suite à moins de deux semaines d’intervalle.

« Trey Murphy III n’a pas été en mesure de faire quoi que ce soit. C’est clairement une source d’inquiétude. On pourra vous en dire un peu plus bientôt, mais pour l’instant, on le traite au jour le jour », a conclu le coach.

Zion Williamson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 NOP 24 28 58.3 42.9 64.0 2.7 3.6 6.2 2.1 1.8 0.7 2.5 0.4 22.5 2020-21 NOP 61 33 61.1 29.4 69.8 2.7 4.5 7.2 3.7 2.2 0.9 2.7 0.6 27.0 2022-23 NOP 29 33 60.8 36.8 71.4 2.0 5.0 7.0 4.6 2.2 1.1 3.4 0.6 26.0 2023-24 NOP 70 32 57.0 33.3 70.2 1.7 4.1 5.8 5.0 2.3 1.1 2.8 0.7 22.9 2024-25 NOP 6 31 45.2 33.3 66.7 2.7 5.3 8.0 5.3 3.0 0.7 3.7 1.2 22.7 Total 190 32 58.7 34.1 69.4 2.2 4.3 6.6 4.2 2.2 1.0 2.8 0.6 24.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.