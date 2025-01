LeBron James est toujours le « King » sur les parquets mais aussi sur le marché des sneakers avec sa LeBron 22 qui fait toujours partie des modèles haut de gamme de la saison. Lancée cet été à l’occasion des Jeux Olympiques 2024 dont Team USA est sorti vainqueur, la LeBron 22 accompagne maintenant la superstar des Lakers dans sa quarantième année !

Le modèle s’est encore distingué en étant assorti de coloris marquants comme sa collaboration inattendue avec le jeu de société « Monopoly ». Pour 2025, ce coloris « Mogul » pourrait bien illuminer le mois de janvier avec cette fois un clin d’œil à son ancienne émission « The Shop », en reprenant les couleurs du décor, avec du noir et blanc et des finitions en doré, pour faire ressortir les lacets, les « Swoosh » et dessiner les contours de la virgule figurant sur l’empeigne.

On peut distinguer aussi sur la semelle le logo « Crown » dessiné par Jean-Michel Basquiat. Déjà disponible aux Etats-Unis au prix de 180 dollars, la LeBron 22 « Mogul » se fait toujours attendre en Europe…