À 01h30, on suivra l’affrontement entre le Heat et les Bucks mais aussi celui entre les Wolves et les Rockets, à 02h00, tandis que Victor Wembanyama et les Spurs défient le Jazz à 03h00 (beIN Sports Max 4).

Programme complet

01h00 | Washington – Chicago

01h30 | Miami – Milwaukee

02h00 | Minnesota – Houston

03h00 | Utah – San Antonio (beIN Sports Max 4)

04h00 | Phoenix – LA Lakers (beIN Sports 1)