La New Balance TWO WXY V5 disponible en France

New Balance a réussi un retour fracassant dans le milieu du basket en proposant des chaussures performantes comme la Fresh Foam BB ou la collection TWO WXY, et en s’offrant les services d’égéries de choix comme Zach LaVine, Dejounte Murray, Jamal Murray, Kawhi Leonard, qui a bénéficié de sa propre ligne signature, en attendant Cooper Flagg, la dernière grosse prise en date de la marque.

Dévoilée il y a quelques semaines, c’est à présent au tour de la Two WXY V5 d’entrer l’arène avec ce premier coloris « Can’t Guard Me », qui se démarque par un mariage pour le moins original, entre violet, bleu clair et vert fluo !

New Balance a décidé de repartir de zéro pour cette cinquième mouture. Au-delà de son empeigne complètement réinventée entre mesh, bandes en TPU et un tout nouveau motif pour faire ressortir le logo de la marque, on remarque surtout la composition du talon assez inédite avec un effet bombé sur lequel apparaît également le logo « NB ». On devrait en revanche rester sur des mousses « Fuel Cell » et « Fresh Foam X » pour la semelle intermédiaire, tant la qualité du rendu sur la TWO WXY V4 était au rendez-vous.

Le coloris « Can’t Guard Me » de la New Balance TWO WSY V5 est le premier disponible sur Basket4Ballers, au prix de 130 euros.