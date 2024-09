Une date de sortie pour la Tatum 3

À l’approche de la reprise de la saison régulière, Jordan Brand fait tout doucement monter la pression en annonçant la date de sortie de la Tatum 3 « Welcome To The Garden ».

Après avoir dévoilé la version « 10K Hours », ce coloris de la 3e chaussure signature de l’ailier des Celtics est particulièrement attendu car c’est tout bonnement celui qui figure sur la jaquette de l’édition standard de NBA 2K25, et que JT devrait avoir aux pieds lors de la cérémonie de remise de la bague de champion, le 22 octobre prochain, pour la reprise de la saison face aux Knicks.

La tige blanche est ornée d’imprimés floraux en référence au jardin de Jayson Tatum et en clin d’œil à l’antre des Celtics, le TD Garden. Du noir, sur la languette et le col, ainsi que des parties en vert émeraude complètent l’ensemble. Le logo du joueur apparaît en blanc sur la languette. Niveau performance, la semelle est assortie d’une mousse en Cushlon 3.0 et d’un revêtement extérieur en caoutchouc translucide à chevrons, tandis qu’une unité Zoom Air complète le dispositif.

La Tatum 3 « Welcome To The Garden » est attendue pour le 10 octobre sur le territoire nord-américain au prix de 125 dollars. Sa sortie en Europe pourrait suivre très rapidement.

(Via SneakerNews)