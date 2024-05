Quatre candidats et un joker pour le poste de président des Pistons

Après une saison catastrophique, la pire de l’histoire de la franchise avec 14 victoires pour 68 défaites, la direction des Pistons a décidé de conserver Monty Williams, mais de modifier son organigramme. Jusqu’à présent, le propriétaire Tom Gores s’appuyait sur un vice-président, Arn Tellem, et un GM, Troy Weaver. Une formule qui s’est soldée par un échec, et un président va débarquer pour reprendre la main sur le recrutement.

A un mois de la Draft, Yahoo! Sports avance qu’ils sont encore quatre à concourir pour le poste. Il s’agit de Trajan Langdon, Scott Perry, Dennis Lindsey et John Hammond. A ces quatre-là, il faut bien sûr ajouter Tim Connelly, le président des Wolves, mais il est sous contrat et ce n’est pas certain qu’il souhaite quitter son poste même si l’annulation du rachat de la franchise a refroidi ses relations avec le propriétaire.

En attendant, difficile de voir un favori. Il y a donc Langdon, GM actuel des Pelicans. Depuis qu’il a mis un terme à sa carrière, il a gravi, un à un, les échelons, et devenir président de la franchise de Detroit serait une promotion. Pour Perry, ce serait aussi une promotion, puisqu’il était GM aux Knicks, mais aussi un choix plus « local » puisqu’il est né à Detroit, et qu’il y est même déjà passé à deux reprises. Il était dirigeant lors du titre de 2004 et cette série folle de six finales de conférence de suite.

A cette époque, il avait d’ailleurs Hammond comme collègue, avant que ce dernier ne devienne une pointure à Milwaukee, puis aujourd’hui à Orlando. A 69 ans, est-il le bon choix pour apporter du pep’s à la franchise ? Ce qui est certain, c’est que son projet au Magic a réussi, et il a même été prolongé jusqu’en 2026. Comme Connelly, il devra rompre son contrat pour rejoindre Detroit.

Enfin, il y a Lindsey, ancien GM du Jazz, aujourd’hui consultant pour les Mavericks. Son expérience aux Spurs d’abord, puis aux Rockets et au Jazz, a toujours été mise en avant. Mais son CV a été terni par des accusations de racisme de la part d’un ancien joueur lors d’un entretien de fin de saison. C’était en 2015, et l’enquête de la NBA l’avait innocenté. Mais il avait préféré prendre du recul, et pour l’instant, il préférait jouer le rôle de conseiller.