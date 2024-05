Jaden McDaniels, un air de revanche dans les Rocheuses

Jaden McDaniels a réussi son premier gros match offensif de la série face à Denver lors de la victoire écrasante des siens au Game 6 (115-70), avec 21 points (à 8/10 aux tirs dont 3/5 à 3-points) plus 4 rebonds.

Il lui aura fallu du temps mais le jeune ailier de 23 ans seulement semble enfin être sorti de sa coquille, après le traumatisme de la saison passée. Et son fameux coup de poing lors du dernier match de la saison régulière qui l’avait privé de playoffs !

« Je suis enthousiaste, mais je suis super nerveux », concède-t-il dans The Ringer. « Comme je n’ai pas pu jouer contre eux l’an passé dans notre série [du premier tour]. Et cette fois, c’est un second tour, donc c’est d’autant plus significatif pour moi cette année. »

Préposé aux missions défensives de premier ordre, et notamment de Jamal Murray, Jaden McDaniels veut montrer à son coaching staff, et ses coéquipiers, qu’il a appris de ses erreurs passées.

« Tout ce que tu vas faire dans la vie viendra avec des conséquences », relativise-t-il. « Mais il faut prendre des risques aussi pour apprendre. »

Suivi par un psychologue, à qui il parle avant chaque match cette saison, pour visualiser les potentielles situations à risque de pétage de plomb, Jaden McDaniels a mûri dans son approche du jeu. Comme le désirait Chris Finch en début de saison : « C’est de ton ressort. C’est quelque chose que tu dois changer dans ton histoire. »

« C’est comme un petit superpouvoir »

La preuve ultime en a été donnée face à Phoenix au premier tour, lors du Game 3, alors qu’un Devin Booker frustré n’a pas manqué d’aller le provoquer verbalement. Jaden McDaniels est resté stoïque et les Wolves n’ont fait qu’une bouchée du « Big Three » de Phoenix, pour passer l’obstacle du premier tour sans trembler.

« C’était cool de savoir que je pouvais contrôler mes émotions comme ça. D’autant plus dans le feu de l’action », sourit le jeune loup. « C’est comme un petit superpouvoir. »

Encore fragile sur son tir extérieur, actuellement à 5/17 à 3-points sur cette demi-finale de conférence (et pas beaucoup mieux à 3/11 au premier tour), Jaden McDaniels essaie toujours de combattre ses démons intérieurs qui sapent souvent sa confiance en lui. Comme sur ce Game 6 bouclé à un très correct 3/5 derrière l’arc.

« Je pense que plus tu t’inquiètes et plus tu ressasses au moment du tir, plus tu seras nerveux et tremblant, parce que tu y penses tout le temps », conclut-il. « Mais [Coach Finch] m’a beaucoup aidé pour trouver différentes manières d’apporter quatre ou six points de plus à ma moyenne. »

Symbole s’il en est de la nécessité pour les Wolves de tout miser sur leur défense, et de laisser leur attaque s’installer en conséquence, Jaden McDaniels aura une nouvelle opportunité de réécrire son histoire lors d’un Game 7 en haute altitude. Pour renverser les champions en titre, rien de moins !

Jaden McDaniels Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 63 24 44.7 36.4 60.0 0.8 2.9 3.7 1.1 2.7 0.6 0.8 1.0 6.8 2021-22 MIN 70 26 46.0 31.7 80.3 1.1 3.1 4.2 1.1 3.2 0.7 1.1 0.8 9.2 2022-23 MIN 79 31 51.7 39.8 73.6 1.2 2.7 3.9 1.9 3.4 0.9 1.4 1.0 12.1 2023-24 MIN 72 29 48.9 33.7 72.2 0.8 2.3 3.1 1.4 3.0 0.9 1.2 0.6 10.5 Total 284 28 48.4 35.4 72.9 1.0 2.8 3.7 1.4 3.1 0.8 1.1 0.8 9.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.