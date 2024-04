Mike Brown attend une (lucrative) prolongation de contrat de la part des Kings

La priorité estivale des Kings est évidemment Malik Monk, qui sera difficile à conserver. Néanmoins, il y a un autre dossier chaud à gérer : la situation contractuelle de Mike Brown. Pas la peine de paniquer semble-t-il puisque le coach est sous contrat jusqu’en 2026. Mais c’est plus compliqué que ça…

En effet, l’ancien entraîneur de Cleveland avait signé pour quatre saisons en 2022, avec une dernière année en option, d’un commun accord. Donc la saison prochaine est la dernière garantie, et ça change les choses.

D’après The Athletic, le coach de l’année 2023 aimerait une prolongation de contrat sur le long terme. Pour profiter de l’inflation récente des salaires : Steve Kerr (17.5 millions par saison), Gregg Popovich (16), Erik Spoelstra (15) et Monty Williams (13) ont fait sauter les compteurs et Mike Brown veut sa part du gâteau.

Surtout qu’il a relancé les Kings, privés de playoffs pendant 16 saisons et qui ont disputé un premier tour en 2023, puis le « play-in » ce printemps, avec des saisons régulières à 48 et 46 victoires.

L’absence de prolongation peut-elle plomber le coach et son équipe ?

Seulement, d’après nos confrères, Vivek Ranadivé, le propriétaire de la franchise, n’est pas pressé de lui proposer une grosse prolongation de contrat. On est dans une situation de « wait & see », surtout après l’absence de playoffs cette saison.

N’est-ce pas risqué d’entamer l’exercice 2024/25 sans donner l’assurance à son entraîneur qu’il sera conservé sur le long terme ? Il y a certes toujours cette saison 2025/26 à activer, mais Mike Brown pourrait mal le prendre et ainsi décider de ne pas poursuivre l’aventure après l’été 2025. Et cette incertitude autour du coach pourrait également pourrir l’ambiance durant toute la saison prochaine, qui sera celle du rachat pour les Kings.

Les deux camps trouveront-ils un accord durant l’intersaison, histoire de contenter tout le monde et surtout d’aborder sereinement la reprise de la compétition en octobre ?