La LeBron 21 voit rouge

La ligne « James Gang » est de retour ! LeBron James et Nike avaient pris soin de présenter un coloris avec ce nom jusqu’à la LeBron 18 avant de mettre l’idée en pause ces deux dernières années. Il fallait donc du lourd pour relancer la thématique, et cette LeBron 21 « James Gang » a tous les atouts pour faire un carton.

Le modèle arbore en effet une tige entièrement rouge, avec un « Swoosh » bombé (et brillant) ressortant sur l’empeigne extérieure et des câbles FlyWire également en rouge. On retrouve un teint rouge un poil plus clair pour orner la languette et la semelle extérieure. Les lacets sont quant à eux recouverts de l’inscription « James Gang ».

La LeBron 21 « James Gang » est annoncée pour le 3 mai aux États-Unis au prix de 200 dollars.

(Via SneakerNews)